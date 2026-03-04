Gaeco aponta ex-secretário e policial como parte em esquema de fraudes no Paraná 

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma operação do Núcleo de Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Umuarama foi deflagrada na manhã desta quarta-feira (4/3) para apurar irregularidades na Prefeitura de Xambrê, no Noroeste do Paraná.

Mandados judiciais foram cumpridos na sede do Executivo municipal e na residência de um ex-secretário de Administração. Batizada de Operação Res Privata, a ação investiga possíveis crimes de fraude em licitações, peculato e organização criminosa.

Segundo o Gaeco, as apurações indicam indícios de direcionamento de procedimentos licitatórios, fraudes na execução de contratos administrativos com a entrega de bens e serviços em quantidade ou qualidade inferior à contratada, e utilização de recursos públicos para custear despesas particulares de servidores.

Entre os investigados está um ex-secretário municipal de Administração, que ocupou o cargo até dezembro de 2025. Ele já havia sido alvo de medidas cautelares, incluindo afastamento das funções públicas, proibição de acesso às dependências da Prefeitura de Xambrê, impedimento de contato com outros investigados e testemunhas, além da suspensão do porte e da posse de armas de fogo.

As ordens judiciais foram expedidas pela Vara Criminal de Xambrê e também têm como alvos empresários e agentes públicos, entre eles um policial militar da reserva remunerada. Ao todo, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e cinco mandados de busca pessoal nos municípios de Umuarama, Xambrê, Palmas e Esperança Nova.

Durante o cumprimento das ordens, três pessoas foram presas em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Também foram apreendidas três armas irregulares, 116 munições, além de documentos, anotações e aparelhos celulares. Todo o material recolhido será encaminhado para perícia e análise.