O secretário estadual de Saúde do Paraná, Beto Preto, não esconde a preocupação de o contágio da covid-19 aumentar no feriado de Finados, seja pelas viagens, seja pelas visitas aos cemitérios. O Finados será na próxima segunda-feira (2).

“No feriado de Finados, muitas pessoas vão viajar e pode existir aglomerações dentro ou na porta dos cemitérios, onde estamos orientando como as prefeituras devem orientar as pessoas”, declarou o secretário em entrevista à RPC segunda-feira (26). “A pandemia não terminou. Por isso, reforçamos a recomendação de manter distanciamento, evitar deslocamentos desnecessários, evitar aglomeração e cuidar da higiene das mãos”, reforça o secretário nesta quinta-feira (29).

Diante da possibilidade de a transmissão aumentar no feriado, a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) publicou uma nota orientativa com recomendações de medidas a serem tomadas pelos municípios, bem como de orientações à população. As orientações valem não só para o Finados, mas também paras outros feriados e datas festivas que gerem aglomerações e façam as pessoas viajar.

Veja algumas das orientações da Sesa para você não pegar covid-19 no feriado de Finados:

1 – Horários de visitas

A Sesa ressalta o pedido para que a população não vá ao cemitério somente segunda-feira (2), o dia propriamente de Finados. A recomendação é para que os cemitérios abram com horário estendido de sábado (31) a quarta-feira (4) para que todos possam prestar homenagens a seus entes queridos sem aglomerações. A Secretaria de Saúde pede à população para evitar ir ao cemitério em horários mais movimentados.

2 – Limpeza e manutenção

A Sesa pede para que os cemitérios proíbam a limpeza e manutenção dos túmulos e jazigos no feriado. O consumo de comidas e bebidas nos cemitérios também está proibido.

3 – Ambulantes

Para evitar aglomerações, a Sesa pede aos municípios para que proíbam o trabalho de vendedores ambulantes, principalmente os de flores, na frente dos cemitérios para evitar aglomerações.

4 – Grupo de risco e crianças

A Sesa pede para que pessoas do grupo de risco de contágio – idosos, grávidas, lactantes e portadores de doenças crônicas, incluindo diabetes e pressão alta – não visitem os cemitérios no Finados de 2020. O pedido também vale para crianças.

5 – Celebrações religiosas

A nota da Secretária de Saúde recomenda que não se façam celebrações religiosas nos cemitérios neste feriado de Finados. Missas, cultos e outros ritos são formas de gerar aglomeração, gerando risco de contágio.

6 – Máscara e distanciamento

Só vão poder entrar nos cemitérios no Finados pessoas de máscara, que no Paraná é obrigatória em locais públicos e nas ruas. Além disso, a Sesa pede à população atenção com o distanciamento social de 1,5 m entre as pessoas, mesmo que todos estejam de máscara.