Frente fria avança no Paraná com risco de tempestades e temperaturas abaixo de 0°C

O deslocamento de uma intensa frente fria vinda do Cone Sul da América do Sul vai mudar o tempo no Paraná nos próximos dias. Segundo boletim elaborado pelo meteorologista do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) Diulio Patrick Pereira Machado, o estado deve enfrentar ventos fortes, tempestades, além da possibilidade de temperaturas abaixo de 0°C no domingo (10/05).

A aceleração dos ventos começou nesta quinta-feira (07/05) em grande parte do estado. Em Francisco Beltrão, por exemplo, as rajadas atingiram 59,8 km/h durante a tarde desta quinta.

Nesta sexta-feira (08/05), a progressão da frente fria, alimentada pela umidade da Bacia Amazônica, criará um ambiente propício para tempestades. O Simepar alerta para chuvas fortes em curtos intervalos de tempo, granizo localizado e ventos intensos, que podem causar alagamentos e destelhamentos.

A região com maior risco é o oeste paranaense, em cidades como Foz do Iguaçu. Nessas áreas, o volume de chuva pode chegar aos 100 milímetros (mm).

Quando o frio começa no Paraná?

Segundo o boletim do Simepar, a partir da noite de sexta-feira (08/05), as temperaturas começam a cair. O frio se intensifica ao longo do sábado (09/05) e atinge o ápice no domingo (10/05), com cidades no extremo sul podendo marcar temperaturas próximas ou ligeiramente abaixo de 0°C.

Apesar do frio mais intenso nessa região, a maior parte do estado, incluindo Curitiba e o litoral, deve ficar com a mínima próxima ou pouco abaixo dos 10ºC.