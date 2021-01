A chegada da frente fria pelo Paraná já mostrou a que veio: o clima, pelo menos, ficou mais ameno. Em Curitiba, nesta quinta-feira (14), os termômetros não passam dos 24ºC, mas as temperaturas devem ser variadas em todo o Estado, chegando aos 33ºC em Foz do Iguaçu.

Segundo o Simepar, as áreas de instabilidades atuam nas regiões Oeste e Sudoeste do Estado, com chuvas acompanhadas de descargas elétricas. Em alguns pontos da região, os acumulados desta quarta-feira (13) foram significativos, como em Quedas do Iguaçu 44,2 mm e Cascavel 22,4 mm.

O tempo mais ameno deve, aos poucos, dar lugar ao clima quente dos últimos dias. Isso porque a frente fria se afasta para o alto mar. No interior do Paraná, por exemplo, a quinta-feira deve ser mais abafada e com chuvas isoladas. Já em Curitiba, região metropolitana e litoral, o céu continua encoberto na maior parte do dia.

Nas praias, onde os termômetros devem ficar entre 21 e 29ºC, ainda há a possibilidade de grandes volumes de chuva ao longo da quinta-feira. Veja a previsão completa, para todo o Paraná:

Foto: Simepar.