Foragido na lista dos mais procurados do país, ‘Bebezão’ é preso pela Polícia Civil do Paraná

Um dos homens mais procurados do país pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) foi preso nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (18) pela Polícia Civil do Paraná (PCPR). Conhecido como ‘Bebezão‘, Márcio Padilha da Silva Costa, de 45 anos, foi detido em um edifício no bairro Jockey de Itaparica, em Vila Velha, no Espírito Santo.

A Justiça do Paraná já havia expedido três mandados de prisão contra Bebezão, pelos crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, porte de arma de uso restrito, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Investigação da inteligência da PCPR identificou que ele vivia foragido no Espírito Santo, utilizando identidade falsa para dificultar a localização e fugir das ordens judiciais expedidas contra ele.

Segundo informações da Polícia Civil do Estado, ele estava na lista dos 216 foragidos mais procurados do país divulgada pelo pelo Ministério da Justiça por meio do Programa Nacional de Captura, que atua para localizar e prender criminosos considerados de alta periculosidade, ligados a organizações criminosas e que atuam em diversos estados do país. As forças de segurança do Paraná o definiram como um dos seis criminosos mais procurados pelo Estado.

Atuação em Paranaguá

“Verificamos ainda que, mesmo na condição de foragido, Bebezão continuava atuando no tráfico de drogas na região litorânea do Paraná, utilizando integrantes da organização criminosa para manter a operacionalização das atividades ilícitas à distância”, informou o delegado da PCPR, Victor Loureiro Mattar Assad.

Segundo a Polícia, Costa é um dos líderes da facção criminosa Cartel do Sul, e atuava na região de Paranaguá, no litoral do Estado, com tráfico internacional de drogas.

O homem foi preso por policiais civis do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc) e do Departamento de Operações Especiais (DOESP) da PCPR. A ação contou também com apoio das forças de segurança do Espírito Santo.