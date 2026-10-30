Flagrante em escola de Ponta Grossa: cozinha é interditada por sujeira e baratas

A cozinha da Escola Municipal Prefeito Doutor Amadeu Puppi, no bairro Boa Vista, em Ponta Grossa, foi interditada pela Vigilância Sanitária após uma fiscalização flagrar uma séria infestação de baratas e alimentos fora do prazo de validade. Os insetos foram encontrados passeando pelo ambiente de preparo das refeições e até mesmo no interior de freezers onde a merenda dos alunos fica armazenada.

O flagrante aconteceu durante uma vistoria surpresa da CPI das Terceirizações da Câmara de Vereadores, acompanhada por fiscais da própria Vigilância e da Secretaria Municipal de Educação. Diante do quadro de falta de higiene e risco à saúde das crianças, os fiscais determinaram o fechamento imediato do espaço de manipulação de alimentos.

Em nota oficial para a Imprensa, a Secretaria de Educação de Ponta Grossa confirmou os problemas e informou que iniciou um mutirão de limpeza pesada, dedetização e reformas emergenciais no local.

A intenção do município é concluir os trabalhos durante o fim de semana e a segunda-feira (2), aproveitando que não há aulas nesta sexta-feira (30) por conta do feriado do Dia do Servidor Público. A ideia é passar por nova vistoria para tentar liberar a cozinha antes do retorno dos alunos na terça-feira (3).

Paralelamente aos reparos, o Setor de Alimentação Escolar abriu uma apuração interna para identificar quem falhou na manutenção do espaço e na fiscalização dos contratos de fornecimento da merenda.