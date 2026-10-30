Estradas do Paraná têm obras e bloqueios na véspera do feriado de Finados

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) do Paraná registram movimento intenso nesta sexta-feira, 30 de outubro de 2026, em razão do início do feriado prolongado de Finados. Além do aumento no fluxo de veículos, motoristas encontram bloqueios pontuais para obras e trechos com restrições provocadas por danos na pista.

BR-116 tem bloqueios para aferição de radares

A concessionária Arteris Planalto Sul programou bloqueios temporários na BR-116 a partir das 10h desta sexta-feira para a aferição de radares. As intervenções devem provocar interrupções de aproximadamente 30 minutos na faixa da direita.

Os serviços ocorrem nos quilômetros 149,8 e 150, em Mandirituba, e no quilômetro 184,5, em Campo do Tenente.

BR-277 tem obras no trecho de Morretes

Na BR-277, principal ligação entre Curitiba e o Litoral do Paraná, há obras de estabilização de encostas na região de Morretes. Os trabalhos podem provocar operação no sistema Pare e Siga e interdições temporárias.

A concessionária EPR Litoral Pioneiro estima que mais de 150 mil veículos sigam em direção às praias durante o feriado prolongado. Nesta sexta-feira, o período de maior movimento está previsto entre 16h e 21h.

BR-376 registra intervenções em diferentes trechos

Na BR-376, há obras de estabilização de encostas na região da Serra do Mar, além de serviços de manutenção superficial nas proximidades de Mandaguari.

Os trabalhos podem provocar lentidão e restrições pontuais ao tráfego, especialmente nos trechos de maior movimento em direção ao Litoral de Santa Catarina.

Rodovias estaduais seguem com bloqueios

O DER-PR mantém interdições totais e parciais em rodovias estaduais afetadas por danos registrados nos últimos dias. Confira os principais pontos:

PR-281: permanece totalmente interditada entre Realeza, no entroncamento com a PR-182, e São Valério, em Planalto.

permanece totalmente interditada entre Realeza, no entroncamento com a PR-182, e São Valério, em Planalto. PR-433: segue bloqueada no quilômetro 26, na região da Lapa, devido a alagamento.

segue bloqueada no quilômetro 26, na região da Lapa, devido a alagamento. PR-554: tem interrupção no trecho entre Doutor Camargo e São Jorge do Ivaí.

tem interrupção no trecho entre Doutor Camargo e São Jorge do Ivaí. PR-592: permanece interditada no quilômetro 15, em Nova Prata do Iguaçu, após o rompimento de uma galeria.

permanece interditada no quilômetro 15, em Nova Prata do Iguaçu, após o rompimento de uma galeria. PR-092 e PR-239: apresentam restrições temporárias e operação no sistema Pare e Siga em trechos como Joaquim Távora e Sengés, para serviços de limpeza de encostas.