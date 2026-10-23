Flagrante de perigo: caminhão invade a contramão da BR-277 rumo ao Litoral do Paraná

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma cena de extremo perigo na BR-277, no trecho que leva ao Litoral do Paraná. Nas imagens, um caminhão aparece trafegando na contramão, no sentido Paranaguá, assustando motoristas que passavam pelo trecho no início da manhã.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que recebeu a denúncia por volta das 7 horas da manhã desta sexta-feira (23). Logo após o aviso, uma equipe foi enviada ao local para fazer rondas de fiscalização, mas o caminhão não foi encontrado na pista.

A EPR Litoral Pioneiro, que administra a rodovia, também foi acionada para apoiar no monitoramento do trecho.

Segundo a concessionária, inspeções também foram feitas pelas equipes de pista, porém o veículo não foi localizado. Por se tratar de infração e fiscalização de trânsito, a condução das apurações fica sob responsabilidade da PRF.

Trafegar na contramão em rodovias de pista dupla ou com canteiro central é infração gravíssima segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), gerando multa e pontos na carteira de habilitação, além de representar grave risco de acidentes graves. Motoristas que flagrarem situações semelhantes devem acionar imediatamente a PRF pelo telefone 191 ou a concessionária pelo 0800 277 0153.