Fim do horário eleitoral: TV e rádio voltam ao normal a três dias da votação

Quem ligar a TV ou o rádio nesta quinta-feira (1º) vai assistir às últimas exibições do horário eleitoral gratuito neste primeiro turno. Faltando apenas três dias para a votação de domingo (4), a legislação eleitoral encerra hoje a veiculação dos programas políticos nos meios de comunicação e impõe regras mais duras para eventos nas ruas e publicações na internet.

A regra definida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vale para além da programação do rádio e da televisão. A partir da meia-noite, fica proibida a realização de comícios, reuniões públicas com som alto e a transmissão de debates — a menos que tenham começado antes do fim da noite desta quinta.

As restrições também chegam com força ao ambiente digital: termina hoje o prazo para que as campanhas publiquem novos conteúdos criados ou alterados por Inteligência Artificial.

Materiais em áudio ou vídeo que simulem a imagem e a voz de candidatos não podem mais ir ao ar nas redes sociais a partir de sexta-feira, em uma medida da Justiça Eleitoral para conter a circulação de desinformação na reta final.

Com isso, a corrida eleitoral no Paraná entra na fase do contato direto com o público. Até sábado (3), véspera da eleição, os candidatos ainda podem fazer caminhadas, carreatas, distribuir panfletos e usar carros de som com volume moderado, sempre entre 8h e 22h.

Para o eleitor paranaense, o fim da propaganda na TV e no rádio marca a hora de bater o martelo e definir a escolha para os cargos em disputa nesta eleição. No domingo, a votação começa em todo o estado às 8h, no horário de Brasília.