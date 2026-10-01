Eleições 2026

Fim do horário eleitoral: TV e rádio voltam ao normal a três dias da votação

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Kalrhen Braga - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 01/10/26 15h02
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Fotografia em plano fechado e ângulo ligeiramente diagonal de um terminal de votação (urna eletrônica brasileira) apoiado sobre uma mesa de madeira. Em primeiro plano, no centro da imagem, destaca-se o teclado numérico do terminal de votação em plástico cinza-claro. Acima das teclas, observa-se o brasão da República e a inscrição "JUSTIÇA ELEITORAL" em letras maiúsculas pretas. O painel de teclas pretas apresenta numerais brancos de 0 a 9 com marcação em Braille. Na parte inferior do teclado, alinham-se três teclas retangulares de confirmação e correção: a tecla "BRANCO" à esquerda, a tecla "CORRIGE" na cor laranja ao centro e a tecla "CONFIRMA" na cor verde à direita. No plano intermediário e ao fundo, com foco reduzido e suavemente desfocados, veem-se outros terminais de votação e partes de urnas eletrônicas alinhadas sobre a mesma bancada sob iluminação pontual de ambiente interno.
Regras mudam nesta quinta-feira (1º). Foto: Arquivo/André Rodrigues/Gazeta do Povo.

Quem ligar a TV ou o rádio nesta quinta-feira (1º) vai assistir às últimas exibições do horário eleitoral gratuito neste primeiro turno. Faltando apenas três dias para a votação de domingo (4), a legislação eleitoral encerra hoje a veiculação dos programas políticos nos meios de comunicação e impõe regras mais duras para eventos nas ruas e publicações na internet.

A regra definida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) vale para além da programação do rádio e da televisão. A partir da meia-noite, fica proibida a realização de comícios, reuniões públicas com som alto e a transmissão de debates — a menos que tenham começado antes do fim da noite desta quinta.

As restrições também chegam com força ao ambiente digital: termina hoje o prazo para que as campanhas publiquem novos conteúdos criados ou alterados por Inteligência Artificial.

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Materiais em áudio ou vídeo que simulem a imagem e a voz de candidatos não podem mais ir ao ar nas redes sociais a partir de sexta-feira, em uma medida da Justiça Eleitoral para conter a circulação de desinformação na reta final.

Com isso, a corrida eleitoral no Paraná entra na fase do contato direto com o público. Até sábado (3), véspera da eleição, os candidatos ainda podem fazer caminhadas, carreatas, distribuir panfletos e usar carros de som com volume moderado, sempre entre 8h e 22h.

Para o eleitor paranaense, o fim da propaganda na TV e no rádio marca a hora de bater o martelo e definir a escolha para os cargos em disputa nesta eleição. No domingo, a votação começa em todo o estado às 8h, no horário de Brasília.

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