Votação

Filipe Barros vota em Londrina e defende mudança na indicação de ministros do STF

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 04/10/26 15h13
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Fotografia em plano médio do deputado estadual Denian Couto concedendo entrevista a repórteres em ambiente externo coberto. Em primeiro plano, ligeiramente deslocado para a esquerda, destaca-se Denian Couto, homem de pele clara, cabelos castanho-escuros curtos, barba e bigode aparados e óculos de armação de acetato marrom-tartaruga. Ele veste uma jaqueta preta acolchoada tipo puffer sobre camisa azul-clara. Na altura do peito de sua jaqueta, há adesivos de campanha política. O parlamentar está voltado para a direita com a boca ligeiramente aberta enquanto fala. À sua frente e ao seu redor, veem-se as mãos e os braços de repórteres segurando microfones (incluindo um com a canopla vermelha da "JP NEWS") e smartphones para gravar a declaração. No canto inferior direito, vê-se de costas a parte posterior da cabeça e a orelha de um dos entrevistadores. Ao fundo, observa-se a área externa com escadaria de concreto, pilares e pedestres circulando sob iluminação natural.
Filipe Barros se encontrou com apoiadores pela manhã em Curitiba. Foto: Ivens Alves.

O candidato ao Senado pelo Paraná Filipe Barros (PL) votou na tarde deste domingo (4), no campus Catuaí da Unopar, em Londrina. No local, ele conversou com a imprensa sobre a atuação do Judiciário durante as Eleições 2026 e as expectativas caso seja eleito.

Na avaliação de Barros, o período eleitoral foi marcado por decisões que, segundo ele, interferiram de forma arbitrária na realização do pleito em âmbito nacional. Para o candidato, o cancelamento do debate presencial da Rede Globo, que estava marcado para quinta-feira (1º), é um exemplo do que considera abusos.

“Todos nós defendemos o Poder Judiciário como um todo, mas o Supremo Tribunal Federal precisa funcionar de forma imparcial. Não podemos ter ministros que tomam decisões para favorecer este ou aquele político”, afirmou.

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Barros também defendeu mudanças na forma de indicação dos ministros do Supremo e afirmou que, caso seja eleito, pretende apresentar uma proposta de reforma do Judiciário entre janeiro e fevereiro.

“A população está vendo o que está acontecendo e isso reforça a necessidade de cada vez mais termos senadores com a coragem de fazer o que precisa ser feito”, apontou.

Pela manhã, ao acompanhar a votação de Sergio Moro (PL), em Curitiba, Barros celebrou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que suspendeu os efeitos da decisão monocrática tomada no sábado (3). “A expectativa [pelos resultados] é positiva. A população cada vez mais percebe que é preciso atuar efetivamente pelo Paraná e defender nosso país”, disse.

Ainda na tarde deste domingo, Filipe Barros retorna a Curitiba para acompanhar a apuração dos resultados das eleições.

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