Filipe Barros vota em Londrina e defende mudança na indicação de ministros do STF

O candidato ao Senado pelo Paraná Filipe Barros (PL) votou na tarde deste domingo (4), no campus Catuaí da Unopar, em Londrina. No local, ele conversou com a imprensa sobre a atuação do Judiciário durante as Eleições 2026 e as expectativas caso seja eleito.

Na avaliação de Barros, o período eleitoral foi marcado por decisões que, segundo ele, interferiram de forma arbitrária na realização do pleito em âmbito nacional. Para o candidato, o cancelamento do debate presencial da Rede Globo, que estava marcado para quinta-feira (1º), é um exemplo do que considera abusos.

“Todos nós defendemos o Poder Judiciário como um todo, mas o Supremo Tribunal Federal precisa funcionar de forma imparcial. Não podemos ter ministros que tomam decisões para favorecer este ou aquele político”, afirmou.

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Barros também defendeu mudanças na forma de indicação dos ministros do Supremo e afirmou que, caso seja eleito, pretende apresentar uma proposta de reforma do Judiciário entre janeiro e fevereiro.

“A população está vendo o que está acontecendo e isso reforça a necessidade de cada vez mais termos senadores com a coragem de fazer o que precisa ser feito”, apontou.

Pela manhã, ao acompanhar a votação de Sergio Moro (PL), em Curitiba, Barros celebrou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que suspendeu os efeitos da decisão monocrática tomada no sábado (3). “A expectativa [pelos resultados] é positiva. A população cada vez mais percebe que é preciso atuar efetivamente pelo Paraná e defender nosso país”, disse.

Ainda na tarde deste domingo, Filipe Barros retorna a Curitiba para acompanhar a apuração dos resultados das eleições.