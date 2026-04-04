Filiada ao PSD de Caiado, Cristina Graeml apoia Flávio Bolsonaro para presidente

A jornalista Cristina Graeml reafirmou seu apoio à candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), mesmo após se filiar, nesta semana, ao PSD do Paraná. A legenda é do governador Ratinho Jr. e do pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado (GO).

Em suas redes sociais, Cristina respondeu a críticas de apoiadores sobre o alinhamento com o grupo de Ratinho, que articula candidatura própria ao governo estadual. “Nada mudou. Flávio Bolsonaro é o meu pré-candidato à Presidência da República”, escreveu.

Após disputar a Prefeitura de Curitiba em 2024, a jornalista mantém o plano de concorrer a uma das duas vagas ao Senado pelo Paraná nas eleições deste ano, agora pelo PSD. Ela já passou por siglas como PMB e União Brasil — onde chegou a ser pré-candidata, mas perdeu espaço após o acordo político entre o PL e o senador Sergio Moro (PL-PR).

A sua filiação ao partido de Ratinho Jr., anunciada nas redes ao lado do governador, indica cenário de fragmentação do campo conservador no estado, com reflexos no tabuleiro nacional.

A declaração de apoio a Flávio provocou reação no PL. O deputado federal André Fernandes (PL-CE) convidou publicamente a jornalista a se filiar ao partido. “Você será uma grande deputada federal, e nossos amigos Filipe Barros (PL-PR) e Deltan Dallagnol (Novo-PR) serão grandes senadores”, afirmou. O gesto evidencia a disputa por quadros competitivos e a tentativa de consolidação de alianças entre direita e centro-direita.

A movimentação de Cristina Graeml ilustra a complexidade das articulações no Paraná, onde PSD, PL e outras siglas disputam espaço sobre uma mesma base eleitoral. O entrelaçamento de alianças locais com projetos nacionais tende a intensificar a competição interna no campo conservador, com impactos diretos na formação das chapas e nas estratégias de campanha.