Festival gastronômico em Maringá reúne 31 restaurantes com pratos a partir de R$ 49

Maringá recebe, a partir desta sexta-feira (2), a segunda edição do Festival Bom Gourmet. Durante um mês inteiro, até o dia 1º de novembro, quem vive na cidade ou vai passar pela região pode aproveitar pratos criados especialmente para a data em 31 estabelecimentos locais.
Com quatro faixas de preço fixo — R$ 49, R$ 69, R$ 89 e R$ 109 —, o evento traz formatos para diferentes públicos. Dependendo do restaurante escolhido, a refeição pode incluir a sequência completa de entrada, prato principal e sobremesa, ou combinações em dois tempos e até pratos únicos.
Além da parte culinária, esta edição conta com cartas de drinks preparadas em parceria com a Adega Brasil, pensadas para harmonizar com os pratos oferecidos durante o festival.
Para provar as opções, basta ir até um dos restaurantes e pedir o cardápio exclusivo do evento. Não é preciso comprar ingressos nem fazer cadastro prévio. A lista completa com os menus e estabelecimentos participantes está disponível no site oficial do evento (festivalbomgourmet.com.br).
Confira os restaurantes participantes em Maringá:
- Baco Espaço Gastronômico,
- Cathedral Sports Bar,
- Cathedral Fábrica Bar,
- Mandacaru Café,
- Deville Hotel / Alecrim,
- Matsuri Japanese Food,
- Tamura Café Especial,
- Dante,
- Cervejaria Araucária,
- Barolo Trattoria Maringá,
- Sponta Pizza Bar Maringá,
- La Pasta Gialla Maringá Park,
- La Pasta Gialla – Mercadão Fratello,
- Sabores do Malte,
- La Venicula,
- Habanero Restaurante,
- Mannaia Bakery,
- Origgi Al Mare,
- Dominique Ibérico,
- Oca Restô Bar,
- Daásu Sushi Bar,
- Fogo & Vino,
- Caixa D’Água,
- Mannaia Bar e Forneria,
- Coco Bambu,
- Boteco do Neco,
- Pururuca,
- Baggio Pizzeria,
- Mr Jack Hamburgueria,
- Spinone Cozinha e Normandia.