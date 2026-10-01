Festival gastronômico em Maringá reúne 31 restaurantes com pratos a partir de R$ 49

Maringá recebe, a partir desta sexta-feira (2), a segunda edição do Festival Bom Gourmet. Durante um mês inteiro, até o dia 1º de novembro, quem vive na cidade ou vai passar pela região pode aproveitar pratos criados especialmente para a data em 31 estabelecimentos locais.

Com quatro faixas de preço fixo — R$ 49, R$ 69, R$ 89 e R$ 109 —, o evento traz formatos para diferentes públicos. Dependendo do restaurante escolhido, a refeição pode incluir a sequência completa de entrada, prato principal e sobremesa, ou combinações em dois tempos e até pratos únicos.

Além da parte culinária, esta edição conta com cartas de drinks preparadas em parceria com a Adega Brasil, pensadas para harmonizar com os pratos oferecidos durante o festival.

Para provar as opções, basta ir até um dos restaurantes e pedir o cardápio exclusivo do evento. Não é preciso comprar ingressos nem fazer cadastro prévio. A lista completa com os menus e estabelecimentos participantes está disponível no site oficial do evento (festivalbomgourmet.com.br).

Confira os restaurantes participantes em Maringá:

Baco Espaço Gastronômico,

Cathedral Sports Bar,

Cathedral Fábrica Bar,

Mandacaru Café,

Deville Hotel / Alecrim,

Matsuri Japanese Food,

Tamura Café Especial,

Dante,

Cervejaria Araucária,

Barolo Trattoria Maringá,

Sponta Pizza Bar Maringá,

La Pasta Gialla Maringá Park,

La Pasta Gialla – Mercadão Fratello,

Sabores do Malte,

La Venicula,

Habanero Restaurante,

Mannaia Bakery,

Origgi Al Mare,

Dominique Ibérico,

Oca Restô Bar,

Daásu Sushi Bar,

Fogo & Vino,

Caixa D’Água,

Mannaia Bar e Forneria,

Coco Bambu,

Boteco do Neco,

Pururuca,

Baggio Pizzeria,

Mr Jack Hamburgueria,

Spinone Cozinha e Normandia.