gastronomia

Festival gastronômico em Maringá reúne 31 restaurantes com pratos a partir de R$ 49

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Kalrhen Braga - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 01/10/26 17h15
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Medalhão de Mignon com Risoto de Alho Poró do Sabores do Malte. Festival Bom Gourmet. Foto: Divulgação / Bom Gourmet

Maringá recebe, a partir desta sexta-feira (2), a segunda edição do Festival Bom Gourmet. Durante um mês inteiro, até o dia 1º de novembro, quem vive na cidade ou vai passar pela região pode aproveitar pratos criados especialmente para a data em 31 estabelecimentos locais.

Com quatro faixas de preço fixo — R$ 49, R$ 69, R$ 89 e R$ 109 —, o evento traz formatos para diferentes públicos. Dependendo do restaurante escolhido, a refeição pode incluir a sequência completa de entrada, prato principal e sobremesa, ou combinações em dois tempos e até pratos únicos.

Além da parte culinária, esta edição conta com cartas de drinks preparadas em parceria com a Adega Brasil, pensadas para harmonizar com os pratos oferecidos durante o festival.

Para provar as opções, basta ir até um dos restaurantes e pedir o cardápio exclusivo do evento. Não é preciso comprar ingressos nem fazer cadastro prévio. A lista completa com os menus e estabelecimentos participantes está disponível no site oficial do evento (festivalbomgourmet.com.br).

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Confira os restaurantes participantes em Maringá:

  • Baco Espaço Gastronômico,
  • Cathedral Sports Bar,
  • Cathedral Fábrica Bar,
  • Mandacaru Café,
  • Deville Hotel / Alecrim,
  • Matsuri Japanese Food,
  • Tamura Café Especial,
  • Dante,
  • Cervejaria Araucária,
  • Barolo Trattoria Maringá,
  • Sponta Pizza Bar Maringá,
  • La Pasta Gialla Maringá Park,
  • La Pasta Gialla – Mercadão Fratello,
  • Sabores do Malte,
  • La Venicula,
  • Habanero Restaurante,
  • Mannaia Bakery,
  • Origgi Al Mare,
  • Dominique Ibérico,
  • Oca Restô Bar,
  • Daásu Sushi Bar,
  • Fogo & Vino,
  • Caixa D’Água,
  • Mannaia Bar e Forneria,
  • Coco Bambu,
  • Boteco do Neco,
  • Pururuca,
  • Baggio Pizzeria,
  • Mr Jack Hamburgueria,
  • Spinone Cozinha e Normandia.
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