Já no primeiro fim de semana da operação verão no litoral, que nesse ano se chama Operação Consciente por causa da pandemia do coronavírus, a fiscalização municipal com a Polícia Militar (PM) fechou uma festa com cerca de 200 pessoas na noite de sábado (19) em Guaratuba.

Além de desrespeitar o toque de recolher que vigora das 23h às 5h em todo o estado do Paraná, muitas pessoas na festa não usavam máscara e nem respeitavam o distanciamento social. Semana passada, no lançamento da Operação Verão Consciente, o secretário estadual de Segurança Pública, Romulo Soares Marinho, afirmou que a PM vai agir com a energia necessária com quem insistir em descumprir as regras sanitárias de prevenção da Covid-19 na temporada de verão nas praias.

O evento ocorria em uma casa noturna no Centro da cidade, próximo à baía. De acordo com a prefeitura, os frequentadores não respeitavam as regras de distanciamento social e imagens mostram que grande parte não usava máscara respiratória.

A secretaria municipal da segurança pública foi informada da realização da festa por meio de uma denúncia. Servidores da pasta e fiscais da secretaria de urbanismo e da vigilância sanitária municipal, além de policiais militares, participaram da ação que acabou com a festa.

Ainda de acordo com a prefeitura, o estabelecimento onde o evento era realizado teve a licença sanitária suspensa, e o proprietário foi autuado. Semana passada, outras duas festas clandestinas foram estouradas, uma em Curitiba quinta-feira (17) e outra em Araucária domingo (20).