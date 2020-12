Ceia de natal com menos de 10 pessoas e de preferência com todos em casa entre 23h e 5h. Assim deverá ser o Natal deste ano por causa da pandemia do novo coronavírus e também pelo toque de recolher, prorrogado até pelo menos 28 de dezembro. Mas fazer um Natal diferente no meio de tantas turbulências e novas rotinas criadas pela covid-19? O secretário de Saúde do Paraná tem dicas importantes e essenciais para que o evento não se transforme e um propagador da doença entre os familiares, o que pode sim ocorrer se não houver os cuidados recomendados pelas autoridades de saúde.

“Eu faço a orientação com muito respeito a todos. existem tradições que não superáveis por uma palavra ou por um momento. Restrinja os horários, antecipe o que puder pra mais cedo. Ao invés de fazer a ceia perto da meia noite, que o faça antes, durante a noite pra poder fazer o retorno”, orientou o secretário de saúde do Paraná Beto Preto.

Temos que nos preparar agora. precisamos da contribuição das pessoas e da opinião pública nesse enfrentamento. “Vamos conversar com a Polícia Militar para a fiscalização, estas seguem fundamentais”, reforçou.