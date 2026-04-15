Ferry boat bate em pilar da Ponte de Guaratuba

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) confirmou, no fim da tarde desta quarta-feira (15/04), que um ferry boat colidiu contra um dos pilares da Ponte de Guaratuba, no Litoral.

O acidente ocorreu na última sexta-feira (10/04), por volta das 22 horas, e havia sido negado inicialmente pelo órgão após vídeos do incidente circularem nas redes sociais. Contudo, em uma nova nota enviada à Tribuna do Paraná, o DER/PR confirmou a colisão.

O departamento informou que uma inspeção técnica foi realizada no pilar atingido e que não foram encontrados danos estruturais que comprometam a segurança da obra ou a continuidade dos trabalhos.

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O DER/PR também afirmou que está apurando os detalhes do acidente e as responsabilidades pelo ocorrido. “Serão avaliadas medidas para garantir que incidentes semelhantes não se repitam”, destacou a nota oficial.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o acidente. Assista:

Reprodução | Redes sociais

Quando a Ponte de Guaratuba vai inaugurar?

A inauguração da Ponte de Guaratuba está marcada para o dia 29 de abril. Na reta final de obras estão sendo instaladas as juntas de dilatação ao longo do tabuleiro da estrutura. Esses componentes são essenciais em obras de grande porte porque permitem que o concreto armado absorva as dilatações provocadas pelas variações de temperatura.