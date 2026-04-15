A poucos dias de inauguração, Ponte de Guaratuba recebe juntas de dilatação

A 15 dias da inauguração oficial da nova ligação entre Guaratuba e Matinhos, o consórcio responsável pela execução da Ponte de Guaratuba deu início à instalação das juntas de dilatação ao longo do tabuleiro da estrutura. Esses componentes são essenciais em obras de grande porte porque permitem que o concreto armado absorva as dilatações provocadas pelas variações de temperatura.

Em dias de calor, a estrutura tende a se expandir. Quando as temperaturas caem, acontece o movimento contrário, de contração. Sem essa solução técnica, poderiam aparecer fissuras ou deformações nas pistas.

As juntas funcionam como pontos de acomodação desses movimentos, absorvendo as variações e garantindo a integridade da obra ao longo do tempo. Além disso, impactam diretamente na experiência do usuário, pois permitem que os veículos atravessem a ponte de forma suave, sem desníveis ou impactos, contribuindo para o conforto e a segurança de quem trafega.

Na Ponte de Guaratuba, as juntas estão sendo instaladas tanto nos trechos pré-moldados quanto nos pontos de ligação com o trecho estaiado, que é o vão central sustentado por cabos. Nessas extremidades, são utilizadas juntas especiais, importadas, projetadas para suportar maiores esforços e amplitudes de movimentação. A estimativa é de que uma das pistas seja concluída até o final desta semana, com a outra finalizada na sequência.

Acabamento e sinalização em andamento

Também já estão programados para os próximos dias os serviços de acabamento, sinalização e segurança viária. As equipes vão atuar na implantação das defensas metálicas, placas de sinalização e execução da pintura das faixas, que compõem a sinalização horizontal e vertical da rodovia. Também serão instalados dispositivos como atenuadores e absorvedores de impacto, que aumentam a segurança dos usuários em caso de colisão reduzindo a força do impacto e mitigando os danos mais perigosos para os ocupantes dos veículos.

Para garantir que tudo ocorra dentro do cronograma para o lançamento, cerca de 500 trabalhadores atuam de forma contínua em diferentes frentes.

Na semana passada, foi concluída a aplicação da última camada de asfalto sobre o tabuleiro da ponte, deixando toda a estrutura sobre a baía já pavimentada. Paralelamente, avançam os sistemas de iluminação, incluindo a iluminação cênica dos estais, que deve valorizar a ponte durante a noite.

Nos acessos, seguem obras de pavimentação, calçadas e drenagem, com implantação de galerias e bueiros para garantir o escoamento da água da chuva. Também estão em andamento intervenções como cercas direcionadoras de fauna e novas ligações viárias, melhorando o fluxo no entorno.

Com mais de 1,2 quilômetro de extensão sobre a baía e cerca de três quilômetros no total, a Ponte de Guaratuba terá quatro faixas de tráfego, ciclovia e áreas para pedestres.