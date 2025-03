Falcão ferido percorre 7,3 mil km desde os EUA e é resgatado no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Ave mais rápida do mundo

Um falcão peregrino ferido, encontrado em Nova Santa Rosa, no Oeste do Paraná, surpreendeu especialistas ao revelar uma jornada de mais de 7.300 quilômetros. A ave, originária de Ocean City, Maryland (EUA), foi resgatada pelo Instituto Água e Terra (IAT) após ser avistada com uma asa quebrada em um sítio da região.

O proprietário do imóvel, demonstrando consciência ambiental, acionou prontamente a Prefeitura e o órgão ambiental. “É uma prova de que o sistema de amparo à fauna está funcionando no Estado”, afirma o professor Anderson Luiz de Carvalho, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), responsável pelo tratamento do falcão.

A ave foi encaminhada à clínica veterinária da UFPR em Palotina, onde permanece sob cuidados intensivos. Luiz Henrique Fiorucci, chefe do escritório regional do IAT em Toledo, destaca a eficiência da operação. “Fizemos um trabalho rápido e eficiente em uma situação em que o tempo é crucial”, comemora.

O Falco peregrinus, conhecido por sua velocidade impressionante – podendo atingir 320 km/h em mergulho – é uma espécie migratória que costuma viajar para a América do Sul durante o inverno no Hemisfério Norte. No entanto, a anilha encontrada na ave chamou a atenção dos pesquisadores.

“Esses animais costumam fazer ninhos em locais montanhosos, de difícil acesso para os pesquisadores fazerem o anilhamento”, explica o professor Carvalho. “Por isso, resgatar um que foi anilhado no ninho é muito importante para a conservação da espécie.”

Denuncie

O IAT reforça a importância da participação da população na preservação da fauna silvestre. Casos de animais feridos, em situação de risco ou vítimas de maus-tratos podem ser denunciados através da Ouvidoria do Instituto, da Polícia Militar do Paraná ou pelo Disque Denúncia 181.