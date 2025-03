Polícia caça integrantes de organização criminosa em Curitiba e mais 4 cidades

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está nas ruas desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira (19) para cumprir 36 mandados judiciais contra uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e porte ilegal de arma de fogo. As ordens judiciais são cumpridas simultaneamente em Curitiba, Piraquara, Pinhais, Matinhos e Foz do Iguaçu.

São 13 mandados de prisão preventiva, 22 de busca e apreensão e uma quebra de sigilo bancário. A ação tem o apoio operacional da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e da Polícia Penal do Paraná (PPPR). Cães da PCPR auxiliam na localização de ilícitos e um helicóptero fornece suporte tático aéreo.

+ Leia mais: Projeto quer acabar com alagamentos em Curitiba utilizando “jardins de chuva”

Segundo o delegado Thiago Andrade, esta é a terceira fase da operação. As duas primeiras aconteceram em maio e em junho de 2024 e resultaram na prisão de 12 pessoas, apreensão de R$ 42 mil em espécie e de 15 quilos de cocaína, além de veículos, celulares e outros itens que contribuíram com o prosseguimento da investigação.

“Em diligências que prosseguimos realizando neste período, verificamos que, de dentro do presídio, esses indivíduos continuaram realizando o tráfico de drogas, expandindo seus domínios, realizando lavagem de dinheiro e até realizando ações sociais para ganhar o silêncio da comunidade”, afirma.