Exportações de carne de frango do Paraná crescem 18% e movimentam US$ 3,39 bilhões

O Paraná exportou 1,8 milhão de toneladas de carne de frango entre janeiro e setembro de 2026; aumento de 18% em relação ao mesmo período do ano passado. O faturamento chegou a US$ 3,39 bilhões, crescimento de 23,8%. Com o resultado, o Estado mantém a liderança nacional nas exportações do produto, responsável por 41,8% do volume comercializado pelo Brasil no exterior.

Os dados foram divulgados na última quinta-feira (5) pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab). O crescimento paranaense superou a média nacional, que registrou alta de 14% no volume embarcado. No país, as exportações somaram 4,3 milhões de toneladas, com receita de US$ 8,5 bilhões.

Para o engenheiro agrônomo do Deral, Carlos Hugo Godinho, os resultados indicam a possibilidade de novos recordes no setor.

“Essas exportações tendem a gerar divisas para o país e têm sido bastante promissoras, inclusive para alcançar um novo recorde na produção e nas exportações de frango no Estado e no Brasil”, afirma.

Outras proteínas têm bons resultados

Outras proteínas animais também apresentaram crescimento nas vendas externas. O Paraná exportou 186,3 mil toneladas de carne suína, aumento de 7,7% em relação a 2025. Apesar disso, o faturamento caiu 6%, totalizando US$ 417,7 milhões. O Estado ocupa a terceira posição entre os maiores exportadores brasileiros do produto.

No segmento de carne de peru, os embarques paranaenses somaram 10,8 mil toneladas, volume ligeiramente inferior ao do ano anterior. A receita, porém, passou de US$ 34,2 milhões para US$ 50,7 milhões, crescimento de aproximadamente 48%.

O boletim também apresentou dados sobre a safra de verão. O plantio da soja atingiu 71% dos mais de 5,7 milhões de hectares previstos, enquanto o percentual de lavouras em boas condições recuou de 88% para 85% em uma semana.

Já o plantio do feijão da primeira safra deve ser concluído em novembro, mas o excesso de umidade, a baixa incidência de luz solar e a ocorrência de doenças preocupam os produtores. Os dados integram o Boletim Conjuntural da Semana 45 de 2026, que acompanha a produção agropecuária, os preços e o desempenho das exportações do Paraná.