ExpoApras 2026 terá palestra de pré-candidato à presidência do Brasil

Entre os dias 14 e 16 de abril de 2026, o Expotrade Convention Center, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba, recebe ExpoApras 2026. Reconhecida como uma das principais feiras supermercadistas do Brasil, a convenção deste ano projeta cerca de R$ 1 bilhão em negócios e terá entre seus principais palestrantes um possível pré-candidato à presidência do Brasil nas eleições deste ano.

O evento reúne expositores de grandes marcas ligadas ao setor e é uma oportunidade valiosa para que donos de supermercados e funcionários das empresas aprenderem muito com as palestras magnas, mesas de debates e outras atrações.

Entre os principais convidados está Augusto Cury, renomado psiquiatra e escritor de alguns dos maiores best-sellers do Brasil. Recentemente ele se apresentou ao país como “possível pré-candidato” ao cargo de presidente do Brasil nas eleições de outubro deste ano. Na palestra, Cury deve abordar a importância da gestão da emoção e da resiliência mental para líderes que enfrentam um mercado cada vez mais acelerado e competitivo.

O cronograma de palestras magnas da ExpoApras 2026 tem ainda os seguintes convidados:

Gustavo Cerbasi: um dos expoentes da educação financeira no Brasil traz o tema “Escolhas Inteligentes para uma Vida mais Próspera”. Cerbasi promete uma visão estratégica sobre como a saúde financeira pessoal e empresarial são essenciais a longo prazo.

Gabriela Comazzetto: com passagens por gigantes como TikTok, Facebook e Ambev, a executiva apresentará "Estratégias de vendas no ambiente digital: da concepção à execução", com dicas para quem busca dominar o e-commerce e as redes sociais.

Caio Coppolla: comentarista político e palestrante fará uma análise sobre o cenário atual, focando em como transformar crises em oportunidades dentro do ambiente de negócios brasileiro.

Palestras Magna lotam em todas as edições da Expoapras. Foto: Divulgação

Painel de gigantes e inovação

Um dos momentos mais aguardados para quem atua diariamente no segmento é o painel “Grandes empreendedores do carejo: histórias que inspiram o Brasil”, que reunirá líderes como Pedro Joanir Zonta (Condor), Carlos Beal (Festval), Everton Muffato (Grupo Muffato) e José Koch (Grupo Koch).

Além disso, a feira traz a tendência dos “Business Influencers” com Karol Babadeira, a primeira influenciadora de supermercados do Brasil.

A feira ocupará uma área de quase 25 mil metros quadrados. Mais informações e inscrições pelo site da Expoapras 2026.