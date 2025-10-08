Ex-vereador do Paraná é denunciado por abusar de adolescentes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Ministério Público do Paraná (MPPR) denunciou o ex-vereador Hélio de Mello por estupro de vulnerável e outros crimes sexuais cometidos enquanto atuava como professor da rede estadual em Irati, na região Sudeste do Paraná. Ele é alvo de um mandado de prisão preventiva e está foragido. O processo tramita sob sigilo judicial.

As investigações tiveram início após o Conselho Tutelar do município receber, em 5 de agosto deste ano, uma denúncia anônima relatando que Hélio, no exercício da função de professor, teria abusado sexualmente de adolescentes do sexo masculino. Os crimes teriam ocorrido entre 2017 e 2024, envolvendo sete vítimas, com idades entre 11 e 17 anos.

De acordo com o MPPR, os abusos foram cometidos dentro e fora da escola estadual onde o acusado trabalhava como professor de Educação Física. As apurações indicam que ele se valia da posição de autoridade e do vínculo de confiança com os alunos para cometer os crimes, oferecendo presentes, dinheiro e benefícios em troca de encontros e envio de fotos íntimas.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público descreve 28 atos criminosos, incluindo episódios de estupro de vulnerável, satisfação de lascívia na presença de menores, favorecimento da prostituição ou exploração sexual de crianças e adolescentes, importunação sexual e assédio sexual.

Além de Hélio, a irmã dele, que atuava como diretora da escola onde o irmão lecionava, também foi denunciada. Segundo o MPPR, ela tinha conhecimento de parte dos abusos e não tomou providências para impedir ou denunciar as condutas criminosas. Ela responderá pelos crimes de prevaricação, assédio sexual e favorecimento da exploração sexual de adolescentes, estes dois últimos na forma omissiva.

O caso é acompanhado pelo Conselho Tutelar, pela Promotoria de Justiça de Irati, pelas secretarias municipais de Assistência Social e de Educação, o Núcleo Regional de Educação e a Delegacia de Polícia Civil.