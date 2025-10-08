Anvisa suspende mais de 70 cosméticos irregulares: veja a lista

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (06/10), o recolhimento e a suspensão da venda, distribuição, fabricação, propaganda e uso de 78 cosméticos irregulares no país. A decisão foi publicada após a identificação de falhas de registro e conformidade nos produtos.

Com 69 cosméticos na lista, a maior parte dos itens proibidos é fabricada pela empresa Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda, especializada em produtos para alisamento capilar. Segundo o órgão, os produtos estavam sendo comercializados sem registro ou regularização, o que impede a comprovação de segurança e eficácia.

Em nota, a Anvisa reforçou que produtos não registrados “não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia”, podendo representar risco à saúde do consumidor. A empresa foi notificada para realizar a regularização junto ao órgão.

Outra marca afetada pela decisão é a Ozonteck, da empresa +Briefing Agência de Publicidade e Representações Ltda, que foi obrigada a remover do mercado todos os produtos à base de ozônio. A Anvisa explicou que, embora esses itens estejam registrados como cosméticos, o próprio fabricante afirma que eles possuem atividade farmacológica, o que não é permitido para essa categoria.

Entre os produtos da Ozonteck estão oito linhas distintas, incluindo sabonetes, cremes dentais, tônicos capilares e condicionadores, tanto de uso adulto quanto infantil. A medida também afeta outro item do setor de beleza: a Truss Máscara Capilar Selante Blond, fabricada pela Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos, que teve a comercialização e o uso suspensos.

Confira, abaixo, a lista dos produtos suspensos:

Cosmoética

Realinhamento Térmico – Buran Profissional (todos)

Realinhamento Térmico – MS Professional (todos)

Realinhamento Térmico – Tarrare Profissional (todos)

Intensive Liss Triviê (Botox Matizador) (todos)

Organic Liss Extreme IS Profissional Hair (todos)

Gloss Liss – Liberty Hair (todos)

Fusion Liss Orient Beauty (todos)

Progressiva Santore (todos)

Progressiva Megarepair Luna System (todos)

Creme Progressiva Luna System (todos)

Liso Em Casa Progressiva New Gold (todos)

Progressiva Glowme (todos)

Progressiva Diversi Hair (todos)

Sellin Pro Alfalea Progressiva (todos)

Progressiva Care (todos)

Progressiva JL Professional (todos)

Alinhamento Orgânico Naus (Progressiva) (todos)

Liss Extreme – Profissional Zelo Hair (todos)

Progress Liss (Progressiva Matizadora) Roma Care (todos)

Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora) (todos)

Nordestina True Liss Cosmetics (Selagem) (todos)

High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora) (todos)

Progressiva Perfect Liss (todos)

Selagem Chilena Ledebut (todos)

Prohibida Bravie (todos)

Complexo Redutor – Terrare Profissional (todos)

Liberadah Bravie (todos)

Volume Control – Profissional Zelo Hair (todos)

Ocean Shine Florac Cosmetics (todos)

Educ Hair Edumi (todos)

Release Ledebut (todos)

Extreme Reduct Dona Lara (todos)

Hair Perfect Premium Tresaav (todos)

Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias (todos)

Liso de Milhões Beleza Rara (todos)

Esse Liso É Um Luxo – Savassi (todos)

Liso Perfeito – SA Carrias (todos)

BTX Premium – Asaphepro (todos)

Expert Premium Botox Florac Cosmetics (todos)

Botox Collagen BTX Karseell (todos)

Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro (todos)

Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair (todos)

Botox Blueberry Umecthair (todos)

Botox Queen Hair (todos)

Botox Violet Mask Ledebut (todos)

Botox Branco Perla Profissional (todos)

Botox Matizador Kalainne (todos)

Botox Matizador Rute Rezende (todos)

Botox XG Forest Hair (todos)

Selagem 500ml Saint Glamour Beauté (todos)

Alisamento Algas + (Selagem) (todos)

Extreme Gold Selagem Gold RT Professional (todos)

Selagem Perla Profissional (todos)

Selagem Extreme Blond Kalainne (todos)

Selagem Algas Fino Cheiro (todos)

Multicream SSB Selagem Latorre Paris (todos)

Selagem Kalainne (todos)

Perfect Smooth (Selagem) Damy Monteiro Cosméticos (todos)

Gloss Selagem Umecthair (todos)

Selagem Chinesa Niza Freitas (todos)

Selagem 1L Saint Glamour Beauté (todos)

Selagem Kelsi Cosméticos (todos)

Selagem Orgânica Forest Hair (todos)

Selagem Gold – Ledebut (todos)

Selagem Matizadora Rute Rezende (todos)

Premium Master (Selagem) Liriu Cosméticos (todos)

Selagem Extreme Kalainne (todos)

Realinhamento Térmico – Oriente Beauty (todos)

Máscara Realinhamento (todos)

Ozonteck

Sabonete Líquido OX3 Ozonteck (todos)

Tônico Capilar Ozonizado Revita Tonic Ozonteck (todos)

Creme Dental Ozonizado Ozon Fresh Ozonteck (todos)

Gel Corporal Ozonizado Mind Chai Ozonteck (todos)

Óleo de Girassol Ozonizado Sofh Ozonteck (todos)

Gel Massageador Ozonizado Life Shii Ozonteck (todos)

Leave In Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)

Condicionador Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)