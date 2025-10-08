Anvisa suspende mais de 70 cosméticos irregulares: veja a lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta segunda-feira (06/10), o recolhimento e a suspensão da venda, distribuição, fabricação, propaganda e uso de 78 cosméticos irregulares no país. A decisão foi publicada após a identificação de falhas de registro e conformidade nos produtos.
Com 69 cosméticos na lista, a maior parte dos itens proibidos é fabricada pela empresa Cosmoética Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda, especializada em produtos para alisamento capilar. Segundo o órgão, os produtos estavam sendo comercializados sem registro ou regularização, o que impede a comprovação de segurança e eficácia.
Em nota, a Anvisa reforçou que produtos não registrados “não oferecem garantia de qualidade, segurança e eficácia”, podendo representar risco à saúde do consumidor. A empresa foi notificada para realizar a regularização junto ao órgão.
Outra marca afetada pela decisão é a Ozonteck, da empresa +Briefing Agência de Publicidade e Representações Ltda, que foi obrigada a remover do mercado todos os produtos à base de ozônio. A Anvisa explicou que, embora esses itens estejam registrados como cosméticos, o próprio fabricante afirma que eles possuem atividade farmacológica, o que não é permitido para essa categoria.
Entre os produtos da Ozonteck estão oito linhas distintas, incluindo sabonetes, cremes dentais, tônicos capilares e condicionadores, tanto de uso adulto quanto infantil. A medida também afeta outro item do setor de beleza: a Truss Máscara Capilar Selante Blond, fabricada pela Vegan do Brasil Indústria de Cosméticos, que teve a comercialização e o uso suspensos.
Confira, abaixo, a lista dos produtos suspensos:
Cosmoética
- Realinhamento Térmico – Buran Profissional (todos)
- Realinhamento Térmico – MS Professional (todos)
- Realinhamento Térmico – Tarrare Profissional (todos)
- Intensive Liss Triviê (Botox Matizador) (todos)
- Organic Liss Extreme IS Profissional Hair (todos)
- Gloss Liss – Liberty Hair (todos)
- Fusion Liss Orient Beauty (todos)
- Progressiva Santore (todos)
- Progressiva Megarepair Luna System (todos)
- Creme Progressiva Luna System (todos)
- Liso Em Casa Progressiva New Gold (todos)
- Progressiva Glowme (todos)
- Progressiva Diversi Hair (todos)
- Sellin Pro Alfalea Progressiva (todos)
- Progressiva Care (todos)
- Progressiva JL Professional (todos)
- Alinhamento Orgânico Naus (Progressiva) (todos)
- Liss Extreme – Profissional Zelo Hair (todos)
- Progress Liss (Progressiva Matizadora) Roma Care (todos)
- Lisse Parfait Costabello (Progressiva Matizadora) (todos)
- Nordestina True Liss Cosmetics (Selagem) (todos)
- High Liss Sellene Profissional (Progressiva Matizadora) (todos)
- Progressiva Perfect Liss (todos)
- Selagem Chilena Ledebut (todos)
- Prohibida Bravie (todos)
- Complexo Redutor – Terrare Profissional (todos)
- Liberadah Bravie (todos)
- Volume Control – Profissional Zelo Hair (todos)
- Ocean Shine Florac Cosmetics (todos)
- Educ Hair Edumi (todos)
- Release Ledebut (todos)
- Extreme Reduct Dona Lara (todos)
- Hair Perfect Premium Tresaav (todos)
- Gloss Alisamento Térmico Definitivo SA Carrias (todos)
- Liso de Milhões Beleza Rara (todos)
- Esse Liso É Um Luxo – Savassi (todos)
- Liso Perfeito – SA Carrias (todos)
- BTX Premium – Asaphepro (todos)
- Expert Premium Botox Florac Cosmetics (todos)
- Botox Collagen BTX Karseell (todos)
- Botox Espelhado Matizador Fino Cheiro (todos)
- Less Sizer Botox Matizador Diversi Hair (todos)
- Botox Blueberry Umecthair (todos)
- Botox Queen Hair (todos)
- Botox Violet Mask Ledebut (todos)
- Botox Branco Perla Profissional (todos)
- Botox Matizador Kalainne (todos)
- Botox Matizador Rute Rezende (todos)
- Botox XG Forest Hair (todos)
- Selagem 500ml Saint Glamour Beauté (todos)
- Alisamento Algas + (Selagem) (todos)
- Extreme Gold Selagem Gold RT Professional (todos)
- Selagem Perla Profissional (todos)
- Selagem Extreme Blond Kalainne (todos)
- Selagem Algas Fino Cheiro (todos)
- Multicream SSB Selagem Latorre Paris (todos)
- Selagem Kalainne (todos)
- Perfect Smooth (Selagem) Damy Monteiro Cosméticos (todos)
- Gloss Selagem Umecthair (todos)
- Selagem Chinesa Niza Freitas (todos)
- Selagem 1L Saint Glamour Beauté (todos)
- Selagem Kelsi Cosméticos (todos)
- Selagem Orgânica Forest Hair (todos)
- Selagem Gold – Ledebut (todos)
- Selagem Matizadora Rute Rezende (todos)
- Premium Master (Selagem) Liriu Cosméticos (todos)
- Selagem Extreme Kalainne (todos)
- Realinhamento Térmico – Oriente Beauty (todos)
- Máscara Realinhamento (todos)
Ozonteck
- Sabonete Líquido OX3 Ozonteck (todos)
- Tônico Capilar Ozonizado Revita Tonic Ozonteck (todos)
- Creme Dental Ozonizado Ozon Fresh Ozonteck (todos)
- Gel Corporal Ozonizado Mind Chai Ozonteck (todos)
- Óleo de Girassol Ozonizado Sofh Ozonteck (todos)
- Gel Massageador Ozonizado Life Shii Ozonteck (todos)
- Leave In Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)
- Condicionador Kids Ozon Splash Ozonteck (todos)