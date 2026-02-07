Ex-prefeito do Paraná é condenado a 10 anos por desvio de verba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Tribunal de Justiça do Paraná condenou o ex-prefeito de Assaí, Luiz Alberto Vicente, conhecido como Luiz Mestiço (gestão 2013–2016), a 10 anos de prisão em regime fechado. A condenação, que aconteceu na última quinta-feira (05/02) se deu por desvio de recursos públicos em favor de entidade privada.

A decisão é resultado de uma denúncia do Ministério Público do Paraná, que identificou o uso irregular da estrutura e dos recursos do município para beneficiar o Assaí Football Club. Entre as irregularidades apontadas estão a utilização de veículos públicos para transporte da equipe, a nomeação de servidor comissionado que não prestava serviço público e pagamentos indevidos de despesas da entidade com dinheiro público.

Essas práticas geraram prejuízos significativos aos cofres municipais, conforme apontou a investigação.

Em seu voto, o desembargador Mário Helton Jorge reforçou: “Tem que ter sempre em mente que dinheiro público não é dinheiro privado, poderia ter criado um projeto e um chamamento dessas pessoas para participar do projeto, mas aí faz essas maracutaias de rubrica”.

Vale ressaltar que este não é o primeiro encontro de Luiz Mestiço com a justiça criminal. O ex-prefeito já possui um extenso histórico de registros criminais ao longo dos anos, incluindo anotações relacionadas aos crimes de estelionato, uso de documento falso, porte ilegal de arma de fogo, exercício arbitrário das próprias razões, crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria), ameaça, além de apurações por crimes de responsabilidade e crimes relacionados à Lei de Licitações.