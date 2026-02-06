Cidade no Paraná registra 39,7°C e bate recorde em 2026

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Capanema, no interior do Paraná, bateu o recorde de temperatura de 2026 nesta sexta-feira (06/02), alcançando impressionantes 39,7°C. O termômetro superou a marca anterior de 39,6°C, registrada na quinta-feira (05/02) na mesma cidade e também em Antonina no início de janeiro.

Não foi só Capanema que sofreu com o calorão. Outras 16 estações do Simepar e sete do Inmet também registraram temperaturas máximas recordes hoje. Entre as cidades que estão literalmente “pegando fogo” em 2026 estão Foz do Iguaçu com seus 38,3°C, Santa Helena chegando aos 38,6°C e São Miguel do Iguaçu com 37,1°C.

Como se não bastasse o calor intenso, a umidade deixou tudo ainda pior. A sensação térmica passou dos 40°C em cidades como Antonina, Capanema, Foz do Iguaçu e Guaraqueçaba.

E parece que o calorão vai continuar! Para este sábado (07/02), as previsões indicam que as temperaturas podem superar os recordes registrados até o início da tarde. Mas tem uma notícia que pode ser boa ou ruim, dependendo do seu ponto de vista: o forte aquecimento combinado com um sistema meteorológico deve provocar áreas de instabilidade, principalmente na metade sul do Paraná.

Isso significa possibilidade de temporais com rajadas de vento, queda de granizo em alguns pontos e chuva intensa, que podem causar alagamentos. Essas instabilidades devem aparecer com mais força do final da tarde para o início da noite, especialmente nas regiões Oeste e Sudoeste, avançando depois para outras áreas do estado.

No domingo (08/02), prepare-se para continuar suando. A sensação de abafamento deve persistir, com chance de pancadas de chuva e temporais localizados, principalmente nas regiões dos Campos Gerais, Noroeste, Norte Pioneiro, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral. Já no Oeste e Sudoeste, o sol deve predominar, com temperaturas acima dos 30°C, mas um pouquinho mais baixas que nos dias anteriores.

A previsão para a segunda-feira (09/02) traz um alívio: tempo mais estável na maior parte do Paraná, com possibilidade de pancadas isoladas de chuva à tarde apenas na faixa Leste, incluindo Campos Gerais e Norte Pioneiro.