Curitiba terá sábado chuvoso e de temperaturas elevadas

A previsão do tempo em Curitiba para este sábado (07/02) indica um dia chuvoso e quente para os curitibanos. O clima em Curitiba será marcado por chuvas dispersas ao longo do dia, com probabilidade de 75% de chuva e acumulado previsto de 13 milímetros.

As temperaturas permanecerão elevadas, com máxima de 28°C e sensação térmica podendo chegar a 29°C. A mínima não deve cair abaixo dos 18°C. A umidade relativa do ar ficará em torno de 72% durante o dia, subindo para 95% à noite.

O tempo em Curitiba será caracterizado por céu encoberto, com 100% de cobertura de nuvens ao longo de todo o dia. Os ventos soprarão de oeste-sudoeste durante o período diurno, com velocidade média de 10 km/h e rajadas de até 18 km/h.

À noite, a previsão indica continuidade de céu nublado, com 70% de chance de chuva e acumulado previsto de 5 milímetros. Os ventos mudarão para a direção leste-sudeste, mantendo a velocidade média de 10 km/h.

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) alerta para o alto índice UV, que deve atingir 11 pontos. Recomenda-se o uso de protetor solar e evitar exposição prolongada ao sol, especialmente entre 10h e 16h.