A ex-governadora Cida Borghetti comunicou nesta quarta-feira (29), por meio de nota da assessoria, que testou positivo para o coronavírus. A nota diz que Cida está sem sintomas e que cumprirá o isolamento recomendado em Curitiba. Casada com o ex-ministro da Saúde e deputado federal Ricardo Barros, a ex-governadora foi terceira pessoa da família a confirmar a contaminação por Covid-19.

O primeiro infectado foi o ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros, irmão de Ricardo Barros, que precisou ficar cinco dias internado na UTI da Santa Casa da cidade, no início do mês. Na sexta-feira passada (24), quem precisou de hospitalização foi o deputado Ricardo Barros, que teve alta três dias depois e se recupera em Maringá.

Dois antes de apresentar sintomas, Ricardo Barros passou por Curitiba, quando esteve com a ex-governadora. Nas duas últimas semanas, ele havia viajado para Brasília e Rio de Janeiro.

Filha, genro e neta

Deputada Maria Victoria (PP), o marido Diego Campos e a filha Maria Antonia. Foto: Reprodução/ Facebook

Poucas horas depois de a ex-governadora do Paraná Cida Borghetti ter confirmado a infecção pelo novo coronavírus e após os primeiros exames apontarem resultados negativos, novos testes revelaram que a filha dela, deputada estadual Maria Victoria (PP), o genro e a neta, de apenas um ano de idade, também estão com covid-19. A assessoria da deputada informou que tanto ela como o marido, o advogado Diego Campos, e a filha, Maria Antonia, passam bem e estão assintomáticos.

Com as novas infecções, o coronavírus já chegou a cinco pessoas da família do ex-ministro da Saúde, o deputado federal Ricardo Barros. O governador Ratinho Jr. e o secretário da Saúde, Beto Preto, que estiveram com Barros em solenidades em Maringá, realizaram exames que não apontaram o contágio.