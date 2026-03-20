Ex-deputado Waldyr Pugliesi, três vezes prefeito de Arapongas, morre aos 90 anos

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O ex-deputado Waldyr Pugliesi morreu na manhã desta sexta-feira (20/3), aos 90 anos, em Londrina, no Norte do Paraná. O político estava internado no Hospital Evangélico da cidade havia algumas semanas. A causa da morte não foi divulgada. O velório e sepultamento devem ser realizados em Arapongas.

Ao longo da trajetória pública, construiu uma carreira marcada por diferentes cargos eletivos. Assumiu a prefeitura de Arapongas em 1973 e voltou ao posto em mais dois períodos, entre 1983 e 1988 e de 1993 a 1996, consolidando três gestões à frente do município.

Também atuou como vereador, deputado estadual por vários mandatos e deputado federal. Eleito para a Câmara em 1986, participou da Assembleia Nacional Constituinte, contribuindo para a elaboração da Constituição Brasileira de 1988.

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Em 2003, assumiu a Secretaria de Transportes do Paraná durante o governo de Roberto Requião. Nas redes sociais, o ex-senador lamentou a morte do colega de partido. “Dor no peito de todos nós do velho MDB de guerra que não mais existe”, escreveu.

Faleceu agora em Londrina o guerreiro meu amigo Valdir Pugliese. Dor no peito de todos nós do velho MDB de guerra que não mais existe. Valdir marcou a sua passagem política pelo Paraná, sempre ao lado da moralidade do nosso povo e da nossa gente — Roberto Requião (@requiaooficial) March 20, 2026

As informações sobre velório e sepultamento ainda não foram divulgadas.