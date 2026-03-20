Morre Chuck Norris, lenda das artes marciais e fenômeno na internet

Morreu nesta quinta-feira (19/03), aos 86 anos, o ator e “lenda da internet” Carlos Ray “Chuck” Norris. A informação foi confirmada pela família de Norris, após ele ter sido internado na Ilha de Kauai, no Havaí, onde ele morava. A causa da morte – provável razão do internamento – não foi divulgada.

Veja a tradução do texto publicado pela família no perfil oficial de Norris no Instagram:

“É com profunda tristeza que nossa família comunica o falecimento repentino do nosso querido Chuck Norris na manhã de ontem. Embora desejemos manter as circunstâncias em sigilo, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz.



Para o mundo, ele era um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família.



Ele viveu sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável com as pessoas que amava. Através do seu trabalho, disciplina e bondade, ele inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo e deixou um impacto duradouro em muitas vidas.



Embora nossos corações estejam partidos, somos profundamente gratos pela vida que ele viveu e pelos momentos inesquecíveis que tivemos a bênção de compartilhar com ele. O amor e o apoio que ele recebeu dos fãs ao redor do mundo significaram muito para ele, e nossa família é verdadeiramente grata por isso. Para ele, vocês não eram apenas fãs, vocês eram seus amigos.



Sabemos que muitos de vocês souberam de sua recente hospitalização, e somos verdadeiramente gratos pelas orações e pelo apoio que lhe enviaram. Em meio à nossa dor por esta perda, pedimos gentilmente privacidade para nossa família neste momento.



Agradecemos por compartilharem o amor que ele nos dedica. Com carinho, A Família Norris”

Legado nas Artes Marciais

Antes de ser uma estrela de Hollywood, Chuck Norris foi um dos maiores competidores de caratê do mundo.

Heptacampeão Mundial: Foi Campeão Mundial de Caratê Profissional (Peso Médio) por seis anos consecutivos (1968–1974).

Foi Campeão Mundial de Caratê Profissional (Peso Médio) por seis anos consecutivos (1968–1974). Criador do Chun Kuk Do: Fundou seu próprio estilo de luta, que evoluiu para o “Chuck Norris System”.

Fundou seu próprio estilo de luta, que evoluiu para o “Chuck Norris System”. Grão-Mestre: Foi o primeiro ocidental na história a receber o 8º grau de faixa preta em Taekwondo.

Filmografia e sucessos

A carreira de Norris no cinema foi impulsionada por seu amigo Bruce Lee e, mais tarde, consolidada pela produtora Cannon Films.

Início e o duelo icônico

O Voo do Dragão (1972): Protagonizou contra Bruce Lee aquela que é considerada “a luta de artes marciais do século” no Coliseu de Roma. Este papel o lançou ao estrelato internacional.

O Auge como astro de ação (Anos 80)

Nesta década, ele se tornou o rosto do herói patriota e solitário:

Lobo Solitário (1983): No papel de J.J. McQuade, definiu o arquétipo do Texas Ranger durão que influenciaria sua carreira futura.

No papel de J.J. McQuade, definiu o arquétipo do Texas Ranger durão que influenciaria sua carreira futura. Braddock – O Super Comando (1984): Um de seus maiores sucessos comerciais, interpretando o Coronel James Braddock em missões de resgate no Vietnã.

Um de seus maiores sucessos comerciais, interpretando o Coronel James Braddock em missões de resgate no Vietnã. Comando Delta (1986): Ao lado de Lee Marvin, interpretou o Major Scott McCoy, consolidando-se como o herói definitivo de operações especiais.

Domínio na televisão (Anos 90)

Walker, Texas Ranger (1993–2001): Norris estrelou como Cordell Walker por 8 temporadas. A série foi um fenômeno global, tornando-o um símbolo de justiça e integridade moral.

Retorno e fenômeno pop

Os Mercenários 2 (2012): Seu último grande papel no cinema, onde abraçou o mito em torno de sua invencibilidade, fazendo uma aparição épica ao lado de Sylvester Stallone e outras lendas.

Feitos e curiosidades

“Chuck Norris Facts”: Nos anos 2000, ele se tornou o primeiro grande meme global da internet. As frases satíricas sobre sua força sobre-humana (ex: “Chuck Norris não faz flexões, ele empurra a Terra para baixo”) o apresentaram a uma geração inteira de jovens.

Nos anos 2000, ele se tornou o primeiro grande meme global da internet. As frases satíricas sobre sua força sobre-humana (ex: “Chuck Norris não faz flexões, ele empurra a Terra para baixo”) o apresentaram a uma geração inteira de jovens. Filantropia: Fundou a Kickstart Kids, uma organização que usa artes marciais para ensinar disciplina e autoestima a crianças em risco social.