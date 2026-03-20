Morre Chuck Norris, lenda das artes marciais e fenômeno na internet

Morreu nesta quinta-feira (19/03), aos 86 anos, o ator e “lenda da internet” Carlos Ray “Chuck” Norris. A informação foi confirmada pela família de Norris, após ele ter sido internado na Ilha de Kauai, no Havaí, onde ele morava. A causa da morte – provável razão do internamento – não foi divulgada.
Veja a tradução do texto publicado pela família no perfil oficial de Norris no Instagram:
“É com profunda tristeza que nossa família comunica o falecimento repentino do nosso querido Chuck Norris na manhã de ontem. Embora desejemos manter as circunstâncias em sigilo, saibam que ele estava cercado por sua família e em paz.
Para o mundo, ele era um artista marcial, ator e um símbolo de força. Para nós, ele era um marido dedicado, um pai e avô amoroso, um irmão incrível e o coração da nossa família.
Ele viveu sua vida com fé, propósito e um compromisso inabalável com as pessoas que amava. Através do seu trabalho, disciplina e bondade, ele inspirou milhões de pessoas ao redor do mundo e deixou um impacto duradouro em muitas vidas.
Embora nossos corações estejam partidos, somos profundamente gratos pela vida que ele viveu e pelos momentos inesquecíveis que tivemos a bênção de compartilhar com ele. O amor e o apoio que ele recebeu dos fãs ao redor do mundo significaram muito para ele, e nossa família é verdadeiramente grata por isso. Para ele, vocês não eram apenas fãs, vocês eram seus amigos.
Sabemos que muitos de vocês souberam de sua recente hospitalização, e somos verdadeiramente gratos pelas orações e pelo apoio que lhe enviaram. Em meio à nossa dor por esta perda, pedimos gentilmente privacidade para nossa família neste momento.
Agradecemos por compartilharem o amor que ele nos dedica. Com carinho, A Família Norris”
Legado nas Artes Marciais
Antes de ser uma estrela de Hollywood, Chuck Norris foi um dos maiores competidores de caratê do mundo.
- Heptacampeão Mundial: Foi Campeão Mundial de Caratê Profissional (Peso Médio) por seis anos consecutivos (1968–1974).
- Criador do Chun Kuk Do: Fundou seu próprio estilo de luta, que evoluiu para o “Chuck Norris System”.
- Grão-Mestre: Foi o primeiro ocidental na história a receber o 8º grau de faixa preta em Taekwondo.
Filmografia e sucessos
A carreira de Norris no cinema foi impulsionada por seu amigo Bruce Lee e, mais tarde, consolidada pela produtora Cannon Films.
Início e o duelo icônico
- O Voo do Dragão (1972): Protagonizou contra Bruce Lee aquela que é considerada “a luta de artes marciais do século” no Coliseu de Roma. Este papel o lançou ao estrelato internacional.
O Auge como astro de ação (Anos 80)
Nesta década, ele se tornou o rosto do herói patriota e solitário:
- Lobo Solitário (1983): No papel de J.J. McQuade, definiu o arquétipo do Texas Ranger durão que influenciaria sua carreira futura.
- Braddock – O Super Comando (1984): Um de seus maiores sucessos comerciais, interpretando o Coronel James Braddock em missões de resgate no Vietnã.
- Comando Delta (1986): Ao lado de Lee Marvin, interpretou o Major Scott McCoy, consolidando-se como o herói definitivo de operações especiais.
Domínio na televisão (Anos 90)
- Walker, Texas Ranger (1993–2001): Norris estrelou como Cordell Walker por 8 temporadas. A série foi um fenômeno global, tornando-o um símbolo de justiça e integridade moral.
Retorno e fenômeno pop
- Os Mercenários 2 (2012): Seu último grande papel no cinema, onde abraçou o mito em torno de sua invencibilidade, fazendo uma aparição épica ao lado de Sylvester Stallone e outras lendas.
Feitos e curiosidades
- “Chuck Norris Facts”: Nos anos 2000, ele se tornou o primeiro grande meme global da internet. As frases satíricas sobre sua força sobre-humana (ex: “Chuck Norris não faz flexões, ele empurra a Terra para baixo”) o apresentaram a uma geração inteira de jovens.
- Filantropia: Fundou a Kickstart Kids, uma organização que usa artes marciais para ensinar disciplina e autoestima a crianças em risco social.