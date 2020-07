Preso no PR

Faleceu, neste domingo (12), em Francisco Beltrão, no Sudoeste do estado, o ex-deputado federal Nelson Meurer (PP). Primeiro réu da Operação Lava Jato condenado pelo Supremo Tribunal Federal, Meurer contraiu a doença na Penitenciária Estadual de Francisco Beltrão e estava internado na Casa Hospitalar do município desde a última terça-feira e teve o diagnóstico confirmado na quarta-feira.

Ex-prefeito de Beltrão e deputado federal entre 1995 e 2018, Meurer, de 77 anos, estava preso desde outubro de 2019. Ele foi condenado a 13 anos e nove meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e foi o primeiro preso na Operação Lava Jato.

Com a chegada da pandemia do coronavírus ao Brasil, sua defesa tentou, em abril a progressão da pena para prisão domiciliar, alegando que o ex-deputado pertencia ao grupo de risco para a covid-19. O pedido foi negado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Edson Fachin.

Nesta semana, após a confirmação da doença, a defesa voltou a pedir a prisão domiciliar para o ex-deputado, que tinha diabetes e cardiopatias, agravantes para o coronavírus.