Estradas do Paraná hoje: obras e risco de temporal podem bloquear rodovias nesta sexta

Chuva forte, ventos intensos e obras em andamento transformam as estradas do Paraná em zonas de alto risco nesta sexta-feira (07). O temporal provocado pelo reflexo da passagem de um ciclone extratropical pode derrubar árvores, reduzir a visibilidade e causar aquaplanagem, enquanto bloqueios e operações “pare e siga” afetam trechos importantes das BRs e PRs, como Serra da Esperança, Cascavel e Contorno Norte de Curitiba. Quem precisa viajar hoje deve redobrar a atenção e se preparar para lentidão.

As condições meteorológicas aumentam o risco de quedas de árvores, redução da visibilidade e aquaplanagem. Ao mesmo tempo, obras e desvios preventivos provocam retenções em algumas das principais rotas do Paraná.

Principais alertas e bloqueios operacionais

BR-277 (Guarapuava / Serra da Esperança)

Motoristas que passam pela BR-277, na região da Serra da Esperança, devem redobrar a atenção nesta sexta-feira.

As obras de estabilização da encosta voltam a provocar interrupções temporárias no tráfego, com operação no sistema “pare e siga” a partir de hoje (7).

Por causa da previsão de chuva forte na região da serra, o cronograma dos serviços pode ser alterado de forma emergencial, conforme as condições de segurança no local.

BR-277 (Trecho urbano de Cascavel)

No trecho urbano da BR-277, em Cascavel, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) orienta que veículos pesados evitem o perímetro urbano devido às obras de construção de uma nova trincheira de acesso ao bairro Cascavel Velho.

Como alternativa, a recomendação é utilizar o Contorno Oeste e a BR-467, evitando o trecho em obras e possíveis retenções.

PR-418 (Contorno Norte de Curitiba)

O Contorno Norte de Curitiba (PR-418) também apresenta alterações no tráfego nesta sexta-feira.

Entre os quilômetros 16 e 20, na região de Almirante Tamandaré, são realizados serviços de reciclagem do pavimento. As obras provocam bloqueios parciais nos dois sentidos da rodovia.

Os motoristas devem reduzir a velocidade e seguir a sinalização implantada no trecho durante a passagem pelas frentes de trabalho.

BR-277 (Fernandes Pinheiro)

Na BR-277, em Fernandes Pinheiro, seguem os serviços de fresagem do pavimento entre os quilômetros 237 e 241.

As obras provocam bloqueios de faixas nos dois sentidos durante o período diurno, com possibilidade de retenções no trecho.