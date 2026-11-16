Estradas do Paraná hoje: BR-277 tem interdição total após acidente com risco de explosão de carga

A BR-277 registra alterações no tráfego nesta segunda-feira (16), após o tombamento de uma carreta bitrem que transportava 57 mil litros de biodiesel. O acidente aconteceu na noite de domingo (15), no quilômetro 55, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

O motorista, de 46 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por embriaguez ao volante. Não houve vítimas.

BR-277 tem outras intervenções nesta segunda-feira

Além do acidente em São José dos Pinhais, outros pontos da BR-277 apresentam alterações no tráfego:

BR-277, em Morretes (quilômetros 40 a 42): a concessionária EPR Litoral Pioneiro iniciou às 8h uma operação preventiva de limpeza de encosta. A pista sentido Litoral fica interditada até as 17h, com o tráfego desviado em mão dupla pela pista sentido Curitiba.

a concessionária EPR Litoral Pioneiro iniciou às 8h uma operação preventiva de limpeza de encosta. A pista sentido Litoral fica interditada até as 17h, com o tráfego desviado em mão dupla pela pista sentido Curitiba. BR-277, em Cascavel: um atendimento próximo ao viaduto da Avenida Carlos Gomes provocou obstrução parcial durante a madrugada. O veículo envolvido já foi guinchado e a pista está totalmente liberada.

um atendimento próximo ao viaduto da Avenida Carlos Gomes provocou obstrução parcial durante a madrugada. O veículo envolvido já foi guinchado e a pista está totalmente liberada. BR-277, entre Curitiba e Ponta Grossa: o fluxo varia de moderado a intenso. Na Serra da Esperança, em Guarapuava, há pontos de neblina.

BR-376 e BR-116 têm movimento intenso

A BR-376 e a BR-116 apresentam tráfego intenso nos acessos à Região Metropolitana de Curitiba e nas ligações com Santa Catarina e São Paulo. Até o momento, não há registros de bloqueios totais nessas rodovias.

Rodovias estaduais têm obras e operações Pare e Siga

De acordo com os avisos do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), motoristas encontram intervenções para serviços de conservação, terraplanagem e detonação de rochas em diferentes trechos estaduais:

PR-090: obras e intervenções entre Ventania e Curiúva.

obras e intervenções entre Ventania e Curiúva. PR-092: serviços na região de Rio Branco do Sul e Cerro Azul.

serviços na região de Rio Branco do Sul e Cerro Azul. PR-160: intervenções em Telêmaco Borba.

intervenções em Telêmaco Borba. PR-340: obras entre Tunas do Paraná e Cerro Azul.

obras entre Tunas do Paraná e Cerro Azul. PRC-466: trabalhos entre Turvo e Guarapuava.

Na Região Metropolitana de Curitiba, a PR-418, no Contorno Norte, e a PR-423, entre Araucária e Campo Largo, apresentam fluxo moderado no início da manhã.