Estradas do Paraná hoje: bloqueio por acidente gravíssimo, obras e desvios

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) do Paraná registram pontos críticos de lentidão nesta quarta-feira (19), principalmente por causa de um grave acidente na região central do estado com 23 mortes, além de diversas frentes de obras em andamento.

O principal ponto de atenção está na BR-373, em Ipiranga, onde uma colisão frontal provoca retenção no tráfego. Outros trechos também apresentam restrições parciais devido a serviços de manutenção e conservação.

Bloqueio por acidente grave

BR-373 (km 209 – Ipiranga)

A BR-373, na altura do km 209, em Ipiranga, registra trânsito muito lento e retenção após uma colisão frontal envolvendo um ônibus de saúde e um caminhão durante a madrugada.

Equipes ainda atuam no local, e os motoristas devem redobrar a atenção ao passar pelo trecho, seguindo as orientações das equipes responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

Principais obras e bloqueios parciais

BR-277 (Serra da Esperança / Guarapuava)

Na região da Serra da Esperança, em Guarapuava, a BR-277 segue operando com desvios e restrições pontuais devido às obras de contenção de encostas.

Os serviços têm como objetivo reforçar a estrutura da rodovia e reduzir riscos relacionados a deslizamentos. Motoristas devem respeitar os desvios e a sinalização provisória implantada no trecho.

BR-376 (São José dos Pinhais)

A BR-376, em São José dos Pinhais, apresenta pontos de lentidão nos trechos onde são realizadas frentes de manutenção do pavimento e conservação de faixas.

As intervenções podem provocar alterações temporárias no fluxo e exigem redução de velocidade durante a passagem pelas áreas em obras.

PR-317 e Contorno Norte (Maringá)

Na região de Maringá, a PR-317 e o Contorno Norte registram interdições temporárias de faixas para a realização de serviços de fresagem, recomposição do pavimento e limpeza dos sistemas de drenagem.

Os trabalhos podem provocar retenções pontuais durante a execução das atividades.

PR-444 (Arapongas / Mandaguari)

A PR-444, entre Arapongas e Mandaguari, apresenta lentidão localizada devido a serviços de roçada e manutenção dos acostamentos e das vias marginais.

Motoristas devem ficar atentos às equipes de trabalho e respeitar a sinalização nos pontos onde houver restrição de faixa.