O Sindicato das Escolas Particulares do Paraná (Sinepe-PR) entrou com um mandado de segurança contra a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), pois acredita que tem o direito de retomar presencialmente as aulas curriculares de maneira gradual e opcional, caso os pais optem por este retorno de forma segura.

A Sesa, no entanto, só autorizou a retomada presencial das atividades extracurriculares no estado do Paraná. A volta gradual das aulas curriculares, segundo o sindicato, está dentro dos parâmetros do protocolo de segurança sanitária do estado.

O desembargador Marques Cury aceitou o pedido de mandado de segurança e aguarda que o governo do estado se manifeste a respeito do assunto. Em nota, a Sinepe informou que aguarda o posicionamento judicial do estado sobre o seu pedido.