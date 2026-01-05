Escolas estaduais do Paraná abrem para matrículas presenciais

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A partir desta segunda-feira (05/01), pais e responsáveis podem realizar matrículas presenciais nas escolas da rede pública estadual do Paraná. A medida atende estudantes que não confirmaram vaga durante o processo regular em 2025. As matrículas para cursos de educação profissional iniciam em 7 de janeiro, conforme disponibilidade.

Para efetivar a matrícula, é necessário apresentar documentos como comprovante de residência atualizado, certidão de nascimento ou documento oficial com foto, RG (para alguns casos), CPF (conforme especificações), comprovante de vacinação (menores de 18 anos), histórico escolar e outros documentos específicos quando aplicável.

Estudantes que perderam os prazos iniciais ainda têm garantido o direito de estudar na rede estadual, porém podem ser remanejados para outra unidade, dependendo da disponibilidade de vagas.

A rede estadual de ensino do Paraná atende atualmente mais de um milhão de estudantes em 2.088 escolas. Destas, 412 são de ensino em tempo integral, 345 funcionam como Colégios Cívico-Militares e 533 são escolas do campo. A educação profissional oferece mais de 45 cursos técnicos em 777 escolas, distribuídas pelos 32 Núcleos Regionais de Educação.