As escolas do estado não devem retomar as aulas presenciais no primeiro semestre, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD), nesta sexta-feira (17), em entrevista à Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná (Aerp). Segundo ele, não se pode cravar o retorno às escolas por conta da imprevisibilidade da pandemia, mas “nesse primeiro semestre, é difícil que voltem”.

publicidade

LEIA MAIS – Como ficam as mensalidades das escolas e academias? Procon-PR explica o que fazer

Desde o dia 20 de março, para evitar a covid-19, as escolas estão fechadas por decreto estadual. Nas últimas semanas, o governo implementou um sistema de aulas à distância, pela internet, a cerca de um milhão de alunos da rede estadual. Dessa forma, o cronograma é mantido e os estudantes não perdem o ano.

Foto: Divulgação AENPr/ Rodrigo Félix Leal

LEIA AINDA – Ratinho Junior diz que pode “fechar tudo” se casos de coronavírus aumentarem no PR

“Não temos que colocar em risco os alunos. Muitas escolas têm milhares de estudantes. Para que fazer esses jovens ficarem correndo, se abraçando, se não estão perdendo o ano letivo?”, destacou. Segundo Ratinho, as aulas presenciais só voltarão “no momento em que os alunos estiverem seguros”.