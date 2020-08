Pela segunda vez consecutiva, o Paraná registra recorde de casos e de mortes por coronavírus. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), foram registradas nas últimas 24 horas 2.605 novos casos da doença e 59 óbitos. Com os novos números, o estado atinge a marca de 75.300 casos de covid-19 e 1.899 mortes em decorrência do coronavírus.

Estão internados 787 pacientes adultos com a Covid-19 nas UTIs SUS exclusivas para a doença, o que representa 75% de lotação. Aguardam o resultado do exame 12.736 pacientes, enquanto já foram descartados 203.186 testes negativos. O Paraná soma 40.326 recuperados do coronavírus.

As novas mortes foram registradas entre 7 de junho e 31 de julho. São 26 mulheres e 33 homens, com idades que variam de 25 a 95 anos, e moradores de Curitiba (27), Cascavel (3), Pinhais (3), Maringá (2), Piraquara (2), São José dos Pinhais (2), Sengés (2), Arapongas, Araucária, Astorga, Campo Largo, Colombo, Fazenda Rio Grande, Irati, Londrina, Mandirituba, Matelândia, Ourizona, Paranaguá, Ponta Grossa, Prado Ferreira, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rolândia e União da Vitória.

