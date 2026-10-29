Curitiba é a 1ª em Índice de Desenvolvimento. Confira quem ficou nas primeiras colocações

Dados do Índice Ipardes de Desempenho Municipal (IPDM), divulgados nesta terça-feira (27) pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), revelam que 308 dos 399 municípios paranaenses registraram avanço em suas notas de desenvolvimento socioeconômico em relação ao levantamento anterior.

O estudo traz uma radiografia completa e integrada do território estadual, cobrindo vertentes essenciais para a qualidade de vida e a dinâmica econômica de cada localidade: renda formal, oferta de empregos, desempenho da produção agropecuária, além da estrutura de atendimento nas redes municipais de saúde e educação.

O diretor de Estatísticas do Ipardes, Marcelo Antônio, destaca que os investimentos nas redes municipais de ensino e na atenção à saúde básica foram os grandes motores para a evolução das notas na maioria das cidades. De acordo com a análise técnica do instituto, os ganhos pedagógicos e a ampliação da cobertura na educação infantil tiveram impacto direto no indicador socioeconômico.

“O desempenho dos municípios está atrelado a melhorias significativas nas dimensões educação e saúde. Em especial, observa-se avanços nas notas do IDEB e no atendimento à creche e educação infantil”, explica Marcelo Antônio.

No topo da radiografia estadual, Curitiba manteve a liderança isolada do ranking geral do IPDM com nota 0,8392, destacando-se de forma consistente nas três áreas avaliadas.

Na sequência dos municípios mais bem ranqueados do Estado aparecem Palotina (0,8036), Maringá (0,7862), Toledo (0,7853), Cafelândia (0,7798), Carambeí (0,7743), Pato Branco (0,7734), Douradina (0,7684), Quatro Barras (0,7662) e Mandaguari (0,7656). O estudo também registrou destaques expressivos em evolução percentual, como Morretes, no Litoral, que liderou o avanço no estado com alta de 21,51%.

No recorte específico de Educação, 86 municípios alcançaram o estrato de alto desempenho, com destaque para as pontuações máximas de Atalaia (0,8720), Quatro Pontes (0,8657), São Manoel do Paraná (0,8655) e Bom Jesus do Sul (0,8543). Já na Saúde, 74 cidades atingiram o patamar de alto desempenho, lideradas por Miraselva (0,8888), Vera Cruz do Oeste (0,8791), Pinhal de São Bento (0,8791) e Rio Azul (0,8778).

Contraste regional

Por outro lado, o estudo também reforça o contraste regional: enquanto os grandes polos de indústria, tecnologia e agronegócio puxam os indicadores para cima, municípios menores ainda enfrentam barreiras para atrair investimentos e gerar empregos formais.

Essa fragilidade no mercado de trabalho formal é apontada pelo diretor como o principal desafio do Estado atualmente. Conforme detalha Marcelo Antônio, o indicador que avalia renda e emprego é o que reúne a maior proporção de cidades com notas intermediárias e baixas no levantamento.

“A dimensão renda e trabalho, constituída em sua maioria pelo trabalho e renda formais, exibe alta concentração de municípios em médio-baixo desempenho e o maior número de municípios em baixo desempenho”, pontua o diretor de Estatísticas do Ipardes.

Ele pondera ainda que, enquanto o estrato de melhor desempenho nessa área está distribuído de forma uniforme entre as diferentes regiões paranaenses, os 23 municípios que registraram baixo desempenho em renda e trabalho formam um grupo que exige olhar atento e políticas públicas focalizadas para superar os entraves locais.

Confira a síntese dos principais indicadores e eixos monitorados pelo levantamento do Ipardes:

Desempenho Geral (308 de 399 municípios): Cidades paranaenses que apresentaram evolução na pontuação geral do IPDM em relação ao último ano, com destaque para Curitiba na liderança (0,8392) e Morretes como o maior salto percentual (+21,51%).

Emprego e Renda (Fatores Econômicos): Avalia a remuneração média do trabalho formal, o volume de vínculos empregatícios gerados e a participação do Valor Bruto da Produção (VBP) da agropecuária local. Concentra os maiores gargalos do Estado.

Educação (Indicadores de Ensino): Analisa a proporção de crianças em creches e pré-escola, matrículas em tempo integral, adequação idade-série, taxas de permanência, qualificação docente e Ideb. Destaque para Atalaia (0,8720).

Saúde (Assistência Básica): Considera cobertura de pré-natal, mortalidade infantil evitável e óbitos por doenças crônicas. Destaque para Miraselva (0,8888).

Panorama Estrutural (Contrastes Regionais): Aponta que, embora a maioria das cidades avance, polos industriais, tecnológicos e do agronegócio mantêm um ritmo superior de desenvolvimento em comparação aos municípios de menor porte.