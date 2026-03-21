Drone localiza homem que largou moto na BR-277 e entrou pelado na mata

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O Corpo de Bombeiros resgatou, na noite de sexta-feira (20), um homem, de 36 anos, que estava desaparecido desde quarta-feira (18) em uma área de mata às margens da BR-277, em Morretes, no Litoral do Paraná. Ele foi localizado com o auxílio de drone, pelado e ferido, após quase dois dias de buscas.

O homem foi encontrado consciente e orientado, utilizando apenas um pano para se proteger do frio. Ele foi encaminhado ao Hospital Cajuru, em Curitiba. As buscas começaram depois de funcionários da concessionária encontrarem uma motocicleta e um capacete abandonados na beira da rodovia, na noite de quarta-feira (18).

No dia seguinte, equipes retornaram ao local, após relatos de gritos de socorro vindos de uma área de mata fechada. Durante as buscas, os bombeiros chegaram a ouvir pedidos de ajuda, mas não conseguiram localizar a vítima antes do anoitecer. As equipes atuaram divididas entre a margem da rodovia e o interior da mata.

Cães e drones com sensor térmico

Na sexta-feira (20), a operação foi reforçada com o uso de cão farejador e drone. Durante o dia, a câmera térmica não apresentou resultado devido às altas temperaturas.

Já à noite, o drone identificou um ponto com emissão de calor e pequenos movimentos em meio à vegetação. As equipes entraram na mata fechada e, cerca de uma hora e meia de deslocamento em terreno íngreme e de difícil acesso, localizaram o homem.

Segundo relato do homem, ele entrou na mata após acreditar que estava sendo perseguido por caminhões e retirou as roupas para correr mais rápido.

Apesar dos ferimentos, ele conseguiu caminhar com apoio das equipes até a rodovia. Durante o trajeto, os bombeiros improvisaram proteção para os pés devido às dores causadas pelo terreno com muitas pedras.

Após cerca de duas horas de deslocamento, o homem foi entregue a uma ambulância da concessionária. A operação contou com equipes do 8.º Batalhão de Bombeiro Militar e apoio da concessionária responsável pela rodovia.

Imagem do Drone que localizou homem perdido