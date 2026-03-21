Caixão cai de carro funerário na maior avenida de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma cena inusitada chamou a atenção de motoristas e pedestres que passavam pela Linha Verde, na última quarta-feira (18), em Curitiba. O carro de uma empresa funerária, que não foi identificada, deixou um caixão cair em via pública.

De acordo com Gyan, que flagrou a cena momentos depois, um motoboy foi atrás do veículo para avisar o motorista sobre a situação. “O carro da funerária arrancou e caiu, um motoboy foi atrás e avisou, e voltou com o carro da funerária. Nisso o motoboy e um pedestre já foram correndo tirar o caixão”, relata.

Para Gyan, a cena foi um tanto diferente. “Foi diferente, estranho. Pois um caixão no meio da rua é algo que ninguém imagina. Eles tiraram da linha Verde e deixaram na calçada, e então chegou o rapaz da funerária. Pela força que fizeram, tava com o falecido dentro. Eu estava no carro, 2 carros atrás do ocorrido”, descreve.

No vídeo, é possível ver o que seria o motorista da empresa funerária e mais um motoboy, tentando levar o caixão de volta para o veículo. Assista!

A empresa funerário não foi identificada!