Detonação rochas e interdições na BR-153 e PRC-466 alteram trânsito nesta quarta (30)

Nesta quarta-feira (30), as rodovias do Paraná têm pontos de atenção devido a bloqueios temporários e intervenções programadas em diferentes trechos. Motoristas devem ficar atentos à sinalização e às orientações das equipes responsáveis pelas obras.

Os principais pontos de atenção e intervenções programadas são:

Bloqueios e obras com interdição total

PRC-466 (Campos Gerais)

O tráfego será totalmente interditado em sistema de bloqueio temporário entre Pitanga e Turvo, nos quilômetros 201, 213 e 218. A interrupção está prevista das 14h às 17h para a realização de detonação de rochas.

BR-153 (Jacarezinho)

A rodovia terá bloqueio temporário nos dois sentidos entre os quilômetros 18 e 20. A EPR Litoral Pioneiro realiza a detonação de rochas a partir das 14h, com interrupção da circulação durante a operação. A intervenção faz parte do avanço das obras de ampliação até o km 52.

Alterações de tráfego e intervenções urbanas

BR-369 (Cambará): no km 18, a concessionária realiza a remoção de uma passarela de pedestres. Durante os trabalhos e até a liberação da nova estrutura, a travessia será feita por um ponto canalizado e sinalizado.

BR-277 (São José dos Pinhais): entre os quilômetros 70 e 74, no sentido Paranaguá, a concessionária realiza a requalificação da sinalização horizontal. O trecho fica entre o Contorno Leste, no km 70, e o viaduto sobre o Rio Pequeno, no km 74. A atividade faz parte das obras de ampliação da rodovia.

PR-182 (Toledo) e Regional Oeste: a região exige atenção redobrada devido a intervenções que afetam as condições de circulação na PR-182, além de frentes de trabalho na PR-239 (Iracema a Jesuítas), PR-585 (São Pedro), PR-317 (Acesso Consolata até Jesuítas e Lotes 37/38), PR-493 (Bom Sucesso do Sul a Itapejara d’Oeste) e PR-459 (Clevelândia).

Trechos com sistema Pare e Siga

Regional Leste (RMC, Litoral e Sul)

PR-170: operação Pare e Siga no trecho entre a PR-446, em Bituruna, e o entroncamento com a BR-153.

operação Pare e Siga no trecho entre a PR-446, em Bituruna, e o entroncamento com a BR-153. PR-427: fluxo alternado entre Campo do Tenente e Lapa.

fluxo alternado entre Campo do Tenente e Lapa. PR-092: sistema Pare e Siga entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul.

sistema Pare e Siga entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul. Estradas Rurais: equipes trabalham na recuperação de vias não pavimentadas danificadas pelas fortes chuvas recentes.

Motoristas que passarem pelos trechos em obras devem reduzir a velocidade, respeitar a sinalização e seguir as orientações das equipes que trabalham nas rodovias.