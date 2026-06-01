Destinos e atrações turísticas do Paraná estão entre os melhores da América do Sul

O Paraná conquistou três posições no ranking Best of the Best 2026 da plataforma TripAdvisor, que reconhece os lugares mais bem avaliados pelos usuários em 12 meses. Foz do Iguaçu ficou em 10º lugar entre os melhores destinos da América do Sul.

As Cataratas do Iguaçu aparecem em 4º lugar entre as melhores atrações do continente e o Parque Jardim Botânico de Curitiba está em 10º lugar na mesma categoria.

O Best of the Best é uma seleção que reconhece apenas os melhores dentre os 10% de destinos e atrações já premiados no Travellers’ Choice, a premiação anual da TripAdvisor. Dos mais de 8 milhões de itens disponíveis para avaliação no site, menos de 1% consegue entrar na lista que identifica lugares com alto fluxo de visitantes e avaliações positivas.

Atrações do Paraná ultrapassam cidades e pontos turísticos populares

Foz do Iguaçu superou destinos como Buenos Aires e Santiago na classificação. As Cataratas do Iguaçu ficaram à frente do Cristo Redentor e de Machu Picchu, enquanto o Jardim Botânico de Curitiba ultrapassou o Pelourinho e a Cidade Amuralhada de Cartagena.

Na premiação geral do Travellers’ Choice, outros 40 atrativos paranaenses ficaram entre os 10% mais bem avaliados da plataforma, incluindo o Parque das Aves, Parque Tanguá, Itaipu Binacional, Museu Oscar Niemeyer, Ópera de Arame e Wonder Park. O TripAdvisor conta com mais de um bilhão de avaliações que ajudam viajantes a planejarem roteiros.