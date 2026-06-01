Paraná oferece 21 mil vagas de emprego com carteira assinada

O Paraná inicia junho com 21.042 vagas de emprego com carteira assinada disponíveis nas Agências do Trabalhador em todas as regiões do Estado. As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade e experiência profissional, e podem ser consultadas presencialmente nas unidades ou pelo site da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda.

A função com maior número de oportunidades é a de alimentador de linha de produção, com 6.019 vagas abertas. Na sequência, aparecem as ocupações de abatedor, com 1.430 vagas, magarefe, posto destinado aos especialistas em cortes de carnes, com 1.007 vagas, e operador de caixa, com 905 postos.

Cascavel concentra o maior volume de oportunidades do Estado, com 4.566 vagas. Entre as principais funções oferecidas estão alimentador de linha de produção, com 1.412 vagas, abatedor, com 996, operador de caixa, com 168, e repositor de mercadorias, com 100 postos.

Curitiba vem a seguir, com 4.122 vagas disponíveis. Os destaques são para alimentador de linha de produção, com 540 vagas, operador de caixa, com 319, auxiliar de logística, com 252, e repositor de mercadorias, com 234 postos. Somente a Agência do Trabalhador de Curitiba reúne 812 oportunidades.

A Regional de Campo Mourão soma 3.352 vagas, principalmente para as funções de alimentador de linha de produção, com 1.033 postos, magarefe, com 667, e abatedor, com 209 vagas. Já Foz do Iguaçu conta com 2.517 oportunidades, com destaque para alimentador de linha de produção, com 1.093 vagas, abatedor, com 140, repositor de mercadorias, com 107, e operador de caixa, com 94 postos.

Há oportunidades disponíveis também nas regionais de Pato Branco, com 2.129 vagas, Maringá, com 1.232, Londrina, com 1.164, e Umuarama, com 930 postos abertos. As demais vagas estão distribuídas entre Guarapuava, com 438, Paranaguá, com 350, Ponta Grossa, com 193, e Jacarezinho, com 49 oportunidades.

Formação técnica e superior

Além das vagas operacionais e do setor de serviços, as Agências do Trabalhador ofertam oportunidades para profissionais com formação técnica e superior. A primeira semana de junho começa com vagas principalmente para técnico de equipamentos elétricos, técnico eletromecânico, analista contábil, analista de marketing, supervisor de logística, supervisor de contabilidade e consultor técnico comercial. Há ainda vagas de estágio para estudantes de pedagogia, marketing, administração, psicologia, magistério e engenharia mecânica.

Os interessados devem procurar a Agência do Trabalhador de seu município para orientação e encaminhamento às entrevistas. E podem consultar as vagas pela internet no site da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda.