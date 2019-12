No último dia de trabalho da Assembleia Legislativa antes do recesso, o primeiro-secretário da Casa, deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB), informou aos parlamentares que ao longo de 2019 o Legislativo devolveu um total de R$ 280 milhões do seu orçamento para o governo do Paraná. Neste ano, o orçamento total da Assembleia era de R$ 748 milhões, o equivalente a 3,1% da receita estadual.

O anúncio, entretanto, não foi acompanhado desta vez pelo tradicional “checão simbólico”, exibido em gestões anteriores. “Nós estamos fazendo a maior devolução de recursos do Legislativo para o Executivo”, disse Romanelli durante a sessão plenária desta quarta-feira (18).

Recentemente, a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei complementar (PLC 12/2019) que autoriza o repasse de eventual sobra de dinheiro para o Fundo Especial de Modernização da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Femalep).

O presidente do Legislativo, deputado estadual Ademar Traiano (PSDB), tem dito, contudo, que nem todo o dinheiro da sobra orçamentária será transferido ao fundo especial da Casa. O tucano garantiu que parte continuará sendo devolvida ao Executivo.”