Demanda antiga, nova trincheira será construída na BR-277 em Cascavel

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná anunciou nesta segunda-feira (08/02) a construção de uma trincheira na BR-277, em Cascavel, com investimento de R$ 21,1 milhões. A obra interligará os bairros Região do Lago e Cascavel Velho, atendendo a uma demanda histórica da região Sul do município.

A intervenção prevê a implantação de uma passagem inferior, com trincheira e duplicação da rodovia. O objetivo é melhorar a segurança viária no trecho, que possui alto índice de acidentes, além de reduzir conflitos no trânsito e melhorar o fluxo de veículos.

A trincheira conectará a Rua Munique, no bairro Cascavel Velho, à Rua Waldemar Casagrande, na região do Lago Municipal. O sistema também contará com alças de acesso à rodovia. Estima-se que a obra impactará diretamente mais de 65 mil moradores da região sul de Cascavel.

Atualmente, o principal acesso da região é feito pelo Trevo do Portal, que não atende de forma eficiente o fluxo intenso de veículos, especialmente nos horários de pico. A nova estrutura visa solucionar esse gargalo logístico na cidade do Oeste do Paraná.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL) será responsável pela execução da obra. O prazo para conclusão e demais detalhes técnicos do projeto não foram divulgados no anúncio.