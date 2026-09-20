Curso gratuito em cultura oceânica oferta material pedagógico para crianças e adultos

Professores, educadores ambientais e interessados de todo país podem se inscrever para um curso especial sobre cultura oceânica e Mata Atlântica. Gratuita e online, a formação tem carga horária de 30 horas, certificada pela UFPR (Universidade Federal do Paraná).

Criado pelo Rebimar (Programa de Recuperação da Biodiversidade Marinha), o curso aborda temas como fauna marinha e espécies ameaçadas, pesca e ocupação humana do litoral, sambaquis e patrimônio cultural, costões rochosos, lixo no mar, mudanças climáticas, extinção de espécies e o conceito de Uma Só Saúde (One Health).

A proposta é mostrar aos professores como transformar esses temas em experiências pedagógicas relacionadas ao cotidiano dos alunos, inclusive os adultos. Para isso, são disponibilizados materiais gratuitos que podem ser utilizados em sala de aula, como cartilhas, guias de atividades, apostilas e livro infantil.

“O material foge do estilo padronizado das escolas e mostra a riqueza de nossa biodiversidade, permitindo aos docentes descobrir novas práticas pedagógicas envolvendo a cultura oceânica”, afirma Emerson Joucoski, coordenador de Educação Ambiental do Rebimar.

As aulas online vão de 1° de outubro de 2026 a 28 de fevereiro de 2027 e as inscrições podem ser feitas neste link.