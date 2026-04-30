Curitiba, Londrina e Maringá vão ganhar praças com espaço pet

Curitiba, Londrina e Maringá devem ganhar novas praças com espaços voltados à convivência com pets. A própria comunidade enviará propostas e o projeto definirá os locais que passarão por revitalização com base nessas sugestões. Depois da seleção técnica, os projetos irão a votação popular. A previsão é que as obras comecem em janeiro de 2027.

Batizada de Ponto Pet – Convivência Sustentável, a iniciativa permite que moradores, grupos e entidades apresentem ideias para transformar praças públicas. A empresa PremieRpet, responsável pelo investimento, vai analisar as propostas. Os projetos escolhidos sairão do papel e serão implantados com base nas demandas e características de cada bairro.

O projeto prevê um investimento de R$ 880 mil por parte da empresa. Em contrapartida, o Governo oferece incentivos fiscais do programa Paraná Competitivo. “A ideia é fazer com que praças que hoje podem estar abandonadas se tornem locais onde a população possa passear com seu pet, levar as crianças para brincar, praticar atividades físicas e socializar”, explica a pedagoga da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), Kimberly Martins.

Etapas do projeto

A primeira fase inclui a organização do projeto, divulgação e definição das praças candidatas, além da articulação com as prefeituras. Em seguida, a própria comunidade passa por uma etapa de capacitação para elaborar propostas completas de revitalização.

Serão oferecidos cursos gratuitos com orientações sobre como estruturar os projetos e adequá-los às diretrizes da iniciativa. O primeiro ciclo começa em Curitiba, no dia 9 de maio, no campus Agrárias da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Depois, as capacitações seguem para Londrina (23/5) e Maringá (30/5).

O prazo para envio das propostas vai até agosto, com divulgação dos projetos selecionados prevista para setembro. Entre os critérios obrigatórios, cada proposta deve incluir ao menos uma intervenção voltada ao público pet e outra relacionada à sustentabilidade. O regulamento está disponível no link.

A parceria com a PremieRpet teve início em 2021, quando a empresa anunciou a construção de uma fábrica de pet food em Porto Amazonas, nos Campos Gerais. A unidade recebeu investimentos superiores a R$ 1,1 bilhão e impulsionou a geração de empregos na região.