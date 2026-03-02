Cuidadores de idosos podem receber bolsa de R$ 810 no Paraná; como solicitar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Familiares que se dedicam ao cuidado de pessoas idosas no Paraná podem buscar o auxílio financeiro do projeto Bolsa Cuidador Paranaense. A iniciativa garante um pagamento mensal de R$ 810,50, equivalente a meio salário mínimo nacional, e faz parte do programa Paraná Amigo da Pessoa Idosa, do governo do estado. O projeto começou a ser implementado gradualmente no final do ano passado e atualmente atende 20 municípios paranaenses.

De acordo com a Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), cada cidade participante recebe inicialmente 15 bolsas, totalizando 300 auxílios nesta primeira fase. Até o momento, 141 cuidadores estão recebendo o benefício, com perspectiva de ampliação conforme a demanda e a organização da oferta em todo o estado.

No momento o projeto contempla moradores de Araucária, Cascavel, Cianorte, Colombo, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Guaratuba, Irati, Ivaiporã, Londrina, Marechal Cândido Rondon, Marialva, Palmeira, Pato Branco, Ponta Grossa, Prudentópolis, São Mateus do Sul, Toledo e União da Vitória.

Quem pode pedir auxílio do projeto Bolsa Cuidador Paranaense

Para ter acesso ao benefício, a pessoa cuidadora precisa ter no mínimo 18 anos, residir no mesmo endereço da pessoa idosa, manter atualizado o cadastro no CadÚnico e comprovar renda familiar de até um salário mínimo por pessoa. Quanto à pessoa idosa, é necessário comprovar fragilidade clínico-funcional, estar cadastrada no CadÚnico e não estar institucionalizada em abrigos ou casas de repouso.

O pagamento da Bolsa Cuidador Familiar pode ser interrompido em casos como falecimento da pessoa idosa, desistência formal do cuidador ou situações de negligência, seguindo os critérios estabelecidos pelo programa.

Como fazer o cadastro para o projeto

Nesta segunda-feira (03/03) foi lançado o cadastro do Cuidador Paranaense. A ferramenta vai mapear e identificar quem são as pessoas que exercem a função, permitindo a criação de um banco de dados oficial que subsidiará políticas públicas e ampliará o alcance da Bolsa Cuidador Familiar. Cuidadores podem fazer o cadastro pelo site da Semipi.