Crianças fogem de casa para conhecer influencer e são resgatadas em rodovia no Paraná

Na madrugada desta quinta-feira (14), duas crianças, de 7 e 11 anos, foram encontradas caminhando sozinhas pela BR-369, entre Corbélia e Ubiratã, no oeste do Paraná.

Com temperatura de apenas 7°C, as crianças estavam vestidas com roupas leves e chinelos, numa rodovia sem iluminação, conhecida pelo tráfego intenso de veículos pesados.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), os menores foram localizados por volta das 2h20 da madrugada. Eles carregavam uma lanterna e apresentavam sinais de fome e frio intenso. Ao serem abordados, revelaram que estavam tentando chegar a Londrina — a 344 km de distância — para conhecer um influenciador digital do qual são fãs.

O Tenente Coronel Gustavo Dalledone Zancan, comandante do Batalhão da PRE, afirmou que as crianças foram acolhidas imediatamente e levadas ao posto policial de Assis Chateaubriand, onde receberam cobertores, alimentação e apoio do Conselho Tutelar. “Elas estão seguras”, garantiu.

Susto para os pais

A mãe relatou que só percebeu o desaparecimento ao acordar, pois faz uso de medicamentos para dormir. O pai havia saído para trabalhar e também não notou a ausência. “Eles criaram uma fantasia na cabeça e saíram de madrugada atrás desse influenciador. Graças a Deus que foram encontrados”, disse, emocionada, em entrevista ao G1 Paraná.

O caso foi encaminhado à Polícia Civil do Paraná, que investigará as circunstâncias da fuga. A família informou que os meninos haviam ganhado um celular recentemente e que, a partir de agora, o uso será monitorado. “Isso pode acontecer com outras crianças. Podia ter sido muito pior”, alertou a mãe.