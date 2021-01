Depois de mais de 15h de intensas buscas, que atravessaram noite e madrugada, foram encontrados os dois meninos de 3 anos desaparecidos desde o fim da tarde de quarta-feira (30) numa fazenda em Joaquim Távora, na região do Norte Pioneiro do Paraná. As crianças sumiram enquanto o caseiro da Fazenda São João, pai de uma das crianças e avô da outra, estava tomando banho.

Por volta de 10h desta quinta-feira, Yuri e Tainã foram encontrados abraçados no meio da plantação de soja, a cerca de 2,5km da varanda da casa da família. Bombeiros, policiais militares e cerca de 60 voluntários participavam das buscas quando Marcelo Peixoto, morador da cidade que vasculhava uma região afastada montado numa mula, avistou os meninos. O que ajudou, diz o dono da fazenda, Francisco Garcia, foi o fato de Peixoto estar procurando sozinho. “Não dava para ver, por que eles estavam encobertos pelas plantas. Não tinha barulho de ninguém. Na hora que ele chamou ‘nenê, nenê’, um deles começou a chorar. Todo mundo chorou, aplaudiu, gritou o nome de Deus. Foi um alívio. Era como se fossem filho da gente”, contou Garcia. As crianças foram levadas ao hospital da cidade, fizeram avaliação e passam bem.