Acidente

Menina de seis anos morre após carro da família cair de ponte no Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 06/07/26 12h09
Prefira a Tribuna no Google
imagemmostra dois homens, um num bote, após encontrar corpo de menina preso a pedra em um rio
Criança morreu após carro da família cair de ponte no Paraná. Foto: Corpo de Bombeiros/PR

Uma criança de seis anos morreu depois que o carro da família caiu de uma ponte na comunidade de Santa Rosa, em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Oeste do Paraná. Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo da menina na manhã desta segunda-feira (6), após buscas na madrugada.

O acidente aconteceu na noite de domingo (5). As autoridades ainda investigam o que provocou a queda do veículo da ponte. No carro estavam a criança, a mãe e o pai. Os dois adultos conseguiram sair do automóvel sem ajuda.

Quando os bombeiros chegaram ao local, os pais já estavam em atendimento hospitalar. Durante a madrugada, as equipes realizaram buscas com mergulho livre, mergulho equipado e inspeção no veículo, que permaneceu submerso no leito do rio. Os bombeiros encontraram os vidros do carro abertos.

+ Leia mais

Os socorristas trabalham com a hipótese de que a correnteza arrastou a criança após a queda do veículo. Às 10h20 desta segunda-feira, os bombeiros localizaram a menina presa entre pedras, cerca de 800 metros abaixo do ponto onde o carro ficou submerso.

A operação mobilizou equipes do 12º Batalhão de Bombeiro Militar, vinculado ao 5º Comando Regional de Bombeiro Militar, com efetivos de Laranjeiras do Sul e Guarapuava.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google