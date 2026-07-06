Menina de seis anos morre após carro da família cair de ponte no Paraná

Uma criança de seis anos morreu depois que o carro da família caiu de uma ponte na comunidade de Santa Rosa, em Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Oeste do Paraná. Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram o corpo da menina na manhã desta segunda-feira (6), após buscas na madrugada.

O acidente aconteceu na noite de domingo (5). As autoridades ainda investigam o que provocou a queda do veículo da ponte. No carro estavam a criança, a mãe e o pai. Os dois adultos conseguiram sair do automóvel sem ajuda.

Quando os bombeiros chegaram ao local, os pais já estavam em atendimento hospitalar. Durante a madrugada, as equipes realizaram buscas com mergulho livre, mergulho equipado e inspeção no veículo, que permaneceu submerso no leito do rio. Os bombeiros encontraram os vidros do carro abertos.

Os socorristas trabalham com a hipótese de que a correnteza arrastou a criança após a queda do veículo. Às 10h20 desta segunda-feira, os bombeiros localizaram a menina presa entre pedras, cerca de 800 metros abaixo do ponto onde o carro ficou submerso.

A operação mobilizou equipes do 12º Batalhão de Bombeiro Militar, vinculado ao 5º Comando Regional de Bombeiro Militar, com efetivos de Laranjeiras do Sul e Guarapuava.